Erken emekli olmak isteyen çalışanlar dikkat! Kimler yurt dışı borçlanması yapabilir? Memnu hakların kararı alanlar yeniden memur olabilir mi?

Takvim Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtlıyor. Milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarak iş yaşantısına devam ediyor. Ancak emekli olabilmek için belirli bir yıl, prim ve yaş gibi şartlar bulunuyor. Bazı durumlarda ise bu şartlar esnetilerek erken emeklilik imkanı tanınıyor. Peki, yurt dışında geçirilen süreler borçlanılarak emeklilik nasıl öne çekilebilir? Borçlanma kapsamında olmayan süreler neler? Öte yandan memnu haklar konusu da merak edilen konular arasında. Peki, memnu hakların iadesi kararı alanlar yeniden devlet memuru olabiliyor mu? Detaylar haberimizde.
KİMLER YURT DIŞI BORÇLANMASI YAPABİLİR?
Borçlanma kapsamındaki süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir.
"Sigortalılık süresi" deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır. Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir.
"İşsizlik süresi" ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurtdışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılır. İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de bu kapsamda değerlendirilir.
Yurtdışında "ev kadını olarak geçen süreler", medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Ev kadınlığı sürelerinin borçlanmasında Türkiye'de geçirilen süreler dikkate alınmaz.
BORÇLANMA KAPSAMINDA OLMAYAN SÜRELER NELER?
Yurtdışında 18 yaşın doldurulmasından önce, Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değildir.