Altın fiyatları her şeyi yerle bir etti! Uzman isim uyardı! 📌Bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 918 lira civarında hareket ederken; yeni güne 915 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son prosedür gününe düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 918,07 lira civarını, en düşük ise 913,84 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 09:30 itibarıyla yüzde 0,13 oranında yükselişle 916,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1496 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 162 liradan prosedür görüyor.
Altın fiyatları için bu kez tarih değil saatine kadar söyledi
Gram altının şu an 910-915 TL seviyelerinden prosedür gördüğünü anımsatarak, Nisan ayında tekrardan 900 TL'nin altına sarkmalar olma ihtimalini öngördüğünü ifade etti. Fakat gram altındaki bu sarkmanın son alım fırsatı olduğunu yineleyen Memiş, '' Nisan ayında altın alan aldı. Almayan çok büyük bir ziyan içinde olacak '' diyerek Mayıs ayında Türkiye'yi bekleyen fırtınaya ilgi çekti.
Altın fiyatlarında Nisan ayı amacıyla son bir alım fırsatı yaratılacağını ve fiyatların düşeceğini ifade eden Memiş, Mayıs ayında hem altın da hem de dolarda büyük bir felaketin beklendiği söyledi. Mayıs ayında başlayacak olan felaket, Eylül ayına kadar sürecek ve bu 4 ayda bilhassa gram altın fiyatlarında beklenmeyen haller yaşanması olası olacak. İslam Memiş, piyasalarda Nisan ayında 'yalan' bir barış öyküsünün yazılacağını, fakat bu barış gerçekleşmeyeceği amacıyla Mayıs ayından itibaren altın fiyatlarında büyük bir yükseliş olacağını dile getirdi.
Kuyumcular altın fiyatları artacak diyor
Hindistan'da düğün sezonunun açılmasının altına olan talebi arttıracağını aktaran Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Hindistan'da düğün sezonunun altın fiyatlarına, bu durumda ons fiyatlarına yansıyacak. Ham petrol fiyatlarının artış göstermesi her kalemde de artışa sebep olacak.
Altın alırken taksit sayısı artacak mı?
Altın alımlarında taksit sayısının arttırılmasının önemli olduğunu aktaran Durukan, "Düğün sezonu açılıyor, insanlar nasıl bilezik ve altın alacaklar? Devletimizden mağduriyetler olmaması içi altına ek taksit talep ediyoruz.