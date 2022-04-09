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    • Ekonomi
    • 09.04.2022 09:12
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    • 09.04.2022 09:12
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    Altın fiyatları her şeyi yerle bir etti! Uzman isim uyardı! 📌Bu rakamlar ilk kez telaffuz ediliyor, gram, çeyrek, yarım, tam altın...

    Altının ons fiyatı, haftanın son prosedür gününde yatay seyrini sürdürüyor. Altın yatırımcısının bir gözü Rusya-Ukrayna savaşında olurken; başka gözü ABD Merkez Bankası’nın para politikasında olmayı sürdürüyor. Ons altın bugün içinde en yüksek 1935 dolar civarını; en düşük ise 1927 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,01 oranında yükselişle 1932 dolardan prosedür görüyor. Öte yandan TÜİK'in enflasyon açıklaması ardından Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. Memiş, altında son alım fırsatını açıklayarak önümüzdeki 4 ay boyunca uyarı yaptı.

    takvim.com.tr
    Altın fiyatları her şeyi yerle bir etti! Uzman isim uyardı!

    Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 918 lira civarında hareket ederken; yeni güne 915 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın son prosedür gününe düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 918,07 lira civarını, en düşük ise 913,84 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 09:30 itibarıyla yüzde 0,13 oranında yükselişle 916,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1496 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 162 liradan prosedür görüyor.

    Altın fiyatları için bu kez tarih değil saatine kadar söyledi

    Gram altının şu an 910-915 TL seviyelerinden prosedür gördüğünü anımsatarak, Nisan ayında tekrardan 900 TL'nin altına sarkmalar olma ihtimalini öngördüğünü ifade etti. Fakat gram altındaki bu sarkmanın son alım fırsatı olduğunu yineleyen Memiş, '' Nisan ayında altın alan aldı. Almayan çok büyük bir ziyan içinde olacak '' diyerek Mayıs ayında Türkiye'yi bekleyen fırtınaya ilgi çekti.

    Altın fiyatlarında Nisan ayı amacıyla son bir alım fırsatı yaratılacağını ve fiyatların düşeceğini ifade eden Memiş, Mayıs ayında hem altın da hem de dolarda büyük bir felaketin beklendiği söyledi. Mayıs ayında başlayacak olan felaket, Eylül ayına kadar sürecek ve bu 4 ayda bilhassa gram altın fiyatlarında beklenmeyen haller yaşanması olası olacak. İslam Memiş, piyasalarda Nisan ayında 'yalan' bir barış öyküsünün yazılacağını, fakat bu barış gerçekleşmeyeceği amacıyla Mayıs ayından itibaren altın fiyatlarında büyük bir yükseliş olacağını dile getirdi.


    Kuyumcular altın fiyatları artacak diyor

    Hindistan'da düğün sezonunun açılmasının altına olan talebi arttıracağını aktaran Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Hindistan'da düğün sezonunun altın fiyatlarına, bu durumda ons fiyatlarına yansıyacak. Ham petrol fiyatlarının artış göstermesi her kalemde de artışa sebep olacak.

    Altın alırken taksit sayısı artacak mı?

    Altın alımlarında taksit sayısının arttırılmasının önemli olduğunu aktaran Durukan, "Düğün sezonu açılıyor, insanlar nasıl bilezik ve altın alacaklar? Devletimizden mağduriyetler olmaması içi altına ek taksit talep ediyoruz.

        Şoke eden altın yorumları

        Konu ile alakalı peş peşe açıklamalar gelir iken yerli uzmanlar kadar yabancı uzman yorumları da dikkatle takip ediliyordu. Başarılı tahminler ile ünlenen Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış olduğu son yorumu ile altın fiyatlarında 7 senedir yassı bir pazar yaşandığını

        Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış olduğu değerlendirmesinde külçe altın fiyatlarının düşmesine rağmen madencilik maliyetlerinin arttığına ilgi çekti. Madencilerin külçe fiyatından daha çok düşmesinin nedenini çifte darbeye bağlayan ünlü analist büyük bir dip ya da çıkış hamleleri döneminde bu hareketin yaşandığını ve kırılma habercisi olduğunu söyledi.

        Başarılı stratejist altının tarihin en önemli 3 kırılmasından birinin eşiğinde olduğunu belirterek ons altın fiyatının 2 bin 100 dolar seviyesini aşması ve bu seviyeyi kırması halinde 3 bin dolarlık yukarı yönlü hedefine ulaşacağını, sonrasında ise 4 bin dolarlık hedefi tetikleyebileceğini iddia etti.

        Yukarı yönlü patlayıcı bir potansiyeli olduğu sendrom edilen altın fiyatları hedefiyle on yıllık bazlardan kurtulması halinde sert bir yükseliş bekleniyor.

        Altın fiyatlarında FED kabusu

        Altın yatırımcısı, bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı haber akışlarını; başka taraftan ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz

        artırımlarında ne kadar şahinleşeceğiyle alakalı mesajları takip ederken; altının ons fiyatı kararsız seyrini sürdürüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatlarıyla alakalı yaptığı değerlendirmede, "Küresel piyasaların gündeminde ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları yer alıyor.

        Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 916,43 lira civarını, en düşük ise 907,29 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında hareket ederken; saat 14:24 itibarıyla yüzde 0,16 oranında düşüşle 909,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1496 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 158 liradan prosedür görüyor.

        Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 913 lira civarında hareket ederken; yeni güne 909 lira seviyeden başlamıştı.

        Canlı altın fiyatları

        Bu ay altın fiyatları düşecek mi, artacak mı?

        Kapalıçarşı esnafları, altını etkileyen gelişmelerin Rusya ve Ukrayna arasındaki harp olduğunun altını çizerken toplantılar sonunda altın fiyatlarının aniden düştüğünü, ertesi gün Rusya'nın yine bombalamaya başlaması ardından yine yükselişe geçtiğini söylüyor. İkinci gerekçe olarak ise Fed'in faiz artırımına gidip gitmeyeceği hususu oluyor. Nisan ayında Fed toplantısı olmadığı ve bu sebeple 0.25 baz puanda bir artış yapılamayacağı amacıyla Mayıs ayında 0.50 oranında bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bunun evvel yapılacak açıklamaların altında dalgalı bir seyir oluşturacağı öngörülüyor.

            Altın Fed tutanaklarına sınırlı reaksiyon verdi

            Altın, yatırımcıların Fed'in senelik 1 trilyon doların üstünde sıkılaşma politikası program ve enflasyona karşı faiz artırma siyasetini değerlendirmesiyle yatay seyrini sürdürüyor. Spot altın, hızlandırılmış sıkılaşma siyasetinin faizsiz varlıklar üstünden baskı kurma şansına karşın 1900 dolar üstünde prosedür görmeye devam ediyor. Fed'in pandemi döneminde satın aldığı varlıkları azaltmak amacıyla hazırladığı yol haritası 25 baz puan faiz artırılan toplantı tutanaklarında açıklığa kavuştu.

            Bunun yanısıra tutanaklar toplantıya katılanların çoğunluğunun fiyat baskıları yumuşamaması halinde bir ya da daha çok yarım puanlık faiz artışına sıcak baktığını da gösterdi. 10 senelik hazine tahvil getirileri de 2019'dan bu yana en yüksek oranına yaklaştı.

            Yine de Ukrayna'da yaşanan savaşın ekonomiler üstünde etkisi ve yayılmaya devam enflasyonist baskılar namacıylaiyle değer korumaya yönelik yatırım araçlarına olan talep altına olan desteğin devam etmesine namacıyla oluyor.

            "ABD tahvil getirilerindeki artışa karşın altın fiyatlarındaki direnç, beklentilerin daha geniş bir kapsamda fiyatlanabileceğine işaret ediyor" diyen IG Asia Stratejisti Yeap Jun Rong, "Önümüzdeki dönemde uzayan jeopolitik gerginlikler ve ekonomik büyümenin zayıflayacağına dair kaygılar altını fiyatlarını destekleyerek 1900 doları izlenmesi gereken bir destek oranına dönüştürebilir" değerlendirmesinde bulundu.

            Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

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            NOT: Haberimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
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