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    • Ekonomi
    • 08.04.2022 09:46
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    • 08.04.2022 09:46
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    8 NİSAN CUMA CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor?

    8 Nisan altın fiyatları ne kadar? Yeni haftanın son gününde sabah saatlerinden bu yana piyasalardaki son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Yeni işlem gününde fiyatların ne yönde olduğu, yükseliş mi yoksa düşüşe mi geçtiği merak konusu oldu. Bugün kuyumculara giderek yatırım ya da hediye amaçlı altın almak veya bozdurmak isteyen vatandaşlar Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor öğrenmek istiyor. Peki 1 gram altın kaç TL? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    8 NİSAN CUMA CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

    Her sabah ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Haftanın son gününde piyasaların açılmasıyla birlikte altındaki son durum öğrenilmek isteniyor, bozdurmak ya da yatırım olarak almak isteyenler için güncel bilgiler haberimizde yer alıyor. 8 Nisan altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İşte detaylar...

    8 NİSAN ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış: 915,33

    Gram altın satış: 915,51

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış: 1.487,00

    Çeyrek altın satış: 1.503,00

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 2.973,00

    Yarım altın satış: 3.007,00

        ALTIN (ONS) NE KADAR?

        ONS altın alış: 1.929,84 $

        ONS altın satış: 1.930,29 $

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Cumhuriyet altını alış: 6.071,00

        Cumhuriyet altını satış: 6.162,00

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        22 ayar bilezik alış: 829,02

        22 ayar bilezik satış: 855,94

        CANLI ALTIN GRAFİĞİ
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        Kasaba doktoru
        Haberler Ekonomi 8 NİSAN CUMA CANLI ALTIN FİYATLARI: Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Cumhuriyet, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik kaç liradan satılıyor?
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