🍖 Dana Pirzola, dana biftek, kıyma, tavuk but kilosu kaç TL oldu? 2022 Tarım Kredi ve Et ve Süt Kurumu etin kilosu ne kadar oldu? ESK - Tarım Kredi kırmızı et %15-20 indirimli fiyat listesi!

"Et fiyatlar─▒ ne kadar oldu?" sorular─▒na Et ve S├╝t Kurumu ve Tar─▒m Kredi Kooparatif Marketlerde ma─čaza sat─▒┼č fiyatlar─▒nda indirim yap─▒ld─▒─č─▒n─▒n duyurulmas─▒n─▒n ard─▒ndan yan─▒t aran─▒yor. Et ve S├╝t Kurumu (ESK) ve Tar─▒m Kredi marketlerinde k─▒rm─▒z─▒ et sat─▒┼č fiyatlar─▒na y├╝zde 15-20 indirim yap─▒ld─▒. ─░┼čte 2022 et indirimi sonras─▒ ucuz et fiyatlar─▒ listesi!