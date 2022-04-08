🍖 Dana Pirzola, dana biftek, kıyma, tavuk but kilosu kaç TL oldu? 2022 Tarım Kredi ve Et ve Süt Kurumu etin kilosu ne kadar oldu? ESK - Tarım Kredi kırmızı et %15-20 indirimli fiyat listesi!

"Ülke olarak stratejik ürünlere öncelik vermeliyiz"

Vahit Kirişci, stratejik ürünlere öncelik verilmesi gerektiğini belirterek "Ülke olarak, un, yağ ve şekerin hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız gerekiyor. Burada hububata, baklagillere, yem bitkilerine, yağlı tohumlara ve şekere önem vermemiz gerekiyor. Bitkisel üretimin karşı tarafında olan hayvansal üretim var. Et süt, yumurta, bunlar için yeme ihtiyacımız var. Et, süt, yumurtanın hammaddesi olan ürünleri karşılıyor olacağız. Her yıl nüfusu 1 milyon artan bir ülkeyiz. 2002'de 65 milyon olan ülke nüfusu şu anda 85 milyon, 5 milyon mülteci var. "Biz açız" dediğini duydunuz mu? Onlar da bu ülkenin ürettiğini tüketiyor. Bu ülke 75-100 milyon turisti ağırlayacak durumda." ifadelerini kullandı.

Ayçiçeği yağındaki fiyat artışının ve yaşananların spekülatif olduğunun altını çizen Kirişci, tarımsal girdilerde fiyat artışları olduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunmayan bir ürün olmadığını, fiyatların yüksekliği ile ürünün bulunurluğu ve ürüne erişim arasında bir kopma söz konusu olmadığını dile getiren Bakan Kirişci, beside ve kesim yapılacak hayvan stoklarında bir problem olmadığının altını çizdi.

Kirişci, "Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş konusunda hiçbir problemi yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında önce Et ve Süt Kurumu (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başlamış durumda. Bu, ramazanda ayı boyunca devam edecek. Ramazan ayında vatandaşlarımız ete olan ilgilerini ötelemesinler." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter'dan yaptığı paylaşımın sorulması üzerine Kirişci, Türkiye'de herkesi doyuran bir tarım sektörü olduğunu belirtti.

Ülkede güçlü bir gıda sektörü olduğuna işaret eden Kirişci, "Memleketimiz ve milletimiz 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla ve yoklukla karşılaşmadı." dedi.