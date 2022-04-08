🍖 Dana Pirzola, dana biftek, kıyma, tavuk but kilosu kaç TL oldu? 2022 Tarım Kredi ve Et ve Süt Kurumu etin kilosu ne kadar oldu? ESK - Tarım Kredi kırmızı et %15-20 indirimli fiyat listesi!

"Et fiyatları ne kadar oldu?" sorularına Et ve Süt Kurumu ve Tarım Kredi Kooparatif Marketlerde mağaza satış fiyatlarında indirim yapıldığının duyurulmasının ardından yanıt aranıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) ve Tarım Kredi marketlerinde kırmızı et satış fiyatlarına yüzde 15-20 indirim yapıldı. İşte 2022 et indirimi sonrası ucuz et fiyatları listesi!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye mevcut market ortalamalarının yüzde 15-20 altında Et ve Süt Kurumunun (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde ucuz et satışı bugün itibarıyla başladı." dedi.
Buna göre dana pirzolanın kilosu 152 lira, dana biftek 117.5 lira, dana kıyma 83 lira, tavuk but 28 lira, tavuk fileto 44.5 lira, sucuk ise 95 liradan satışa sunuldu.
TRT Haber Özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kirişci, ramazan ayında gıda konusunun öne çıktığını belirterek, salgında dünyada tedarik zincirinin bozulduğunu, emtia fiyatlarında anormal yükselişler olduğunu anlattı.
Enerji fiyatlarında da artış yaşandığını dile getiren Kirişci, "Normal hayata dönerken Karadeniz'in kuzeyinde iki komşu ülke arasında savaş hali oluştu. Bu savaşın global etkisiyle yeniden herkes sarsıldı. Gerek Türkiye'nin gerekse dünya ülkelerinin tedariğindeki iki ülke savaş ortamında tedarikte ikinci kriz yaşanmış oldu. Türkiye kendi doğal varlıkları, tarımsal üretimle ilgili kapasitesi itibarıyla ve devlet olarak bu tür dönemlerde kriz yönetme kabiliyeti var. Bizim yerinde, zamanında, dozunda aldığımız tedbirlerimiz oldu. Bunlar sayesinde sorun yaşanmadı." diye konuştu.