Hesaplara yattığı halde bilinmediği için çekilmeyen, SGK, e-Devlet ve PTT'de unutulan destek paraları! Tek tıkla sorgula hemen al

Devlette unutulan para yardımları nasıl geri alınabilir?

SGK doğrultusundan her sene binlerce vatandaşa verdiği yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Genellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar doğrultusundan pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar gerçekten e- Devlet üzerinden çok basit bir şekilde öğrenilerek alınabilir.

Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden oluşturulan muhtaç vatandaşa destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak milyonlarca vatandaşın bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine sebep oluyor.