Gıdaya ‘ihracat’ ayarı | Ekonomi haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi, başta gıda olmak üzere fahiş fiyat artışına karşı topyekün mücadele kararı alırken, vatandaşın alım gücüne destek verilecek.
Enflasyonla mücadele bütün kurumların önceliği olacak, hem vatandaşlara hem işletmelere sunulan destekler artırılacak. Tarımsal üretimde arz eksiği ürün bazında belirlenirken, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. (Hazal ATEŞ)
BURS VE KREDİLER HESAPTA
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, TC kimlik numarasının son numarasına göre ödeme olacağını belirtti. TC numarasının sonu '0' olanların parası dün yattı. '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '6' olanlar 9 Nisan, '8' olanlar 10 Nisan tarihinde parasını alacak.
ÜCRETSİZ SEYAHAT DESTEĞİ ARTTI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı. Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma için her bir araca ödenen aylık destek bin 995 liraya, diğer illerde ise bin 500 liraya çıkarıldı.
YUVAM HESABI UZAKTAN DA AÇILABİLECEK
Yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesabı kimlik tespitiyle elektronik ortamda açılabilecek. Bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; TC nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.
Enflasyonla mücadele bütün kurumların önceliği olacak, hem vatandaşlara hem işletmelere sunulan destekler artırılacak. Tarımsal üretimde arz eksiği ürün bazında belirlenirken, bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gidilebilecek, kritik ürünlere alım garantisi verilecek. (Hazal ATEŞ)
BURS VE KREDİLER HESAPTA
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, TC kimlik numarasının son numarasına göre ödeme olacağını belirtti. TC numarasının sonu '0' olanların parası dün yattı. '2' olanlar bugün, '4' olanlar yarın, '6' olanlar 9 Nisan, '8' olanlar 10 Nisan tarihinde parasını alacak.
ÜCRETSİZ SEYAHAT DESTEĞİ ARTTI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi artırıldı. Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma için her bir araca ödenen aylık destek bin 995 liraya, diğer illerde ise bin 500 liraya çıkarıldı.
YUVAM HESABI UZAKTAN DA AÇILABİLECEK
Yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesabı kimlik tespitiyle elektronik ortamda açılabilecek. Bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; TC nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.