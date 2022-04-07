Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.04.2022 08:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2022 08:37
    ABONE OL

    📌Bir gecede olanlar oldu! Gram altın 800 TL mi olacak? Altın fiyatları için tarih değil saat verildi! İşte 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı

    Türkiye İstatistik Kurumu bağlamında belirtiler enflasyon rakamları sonrasında piyasada mühim ilerlemeler ortaya geldi. Dolar kurundaki baskı devam ederken, gram altın ise yükselişini sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, enflasyon rakamları sonrasında altında gerçekleşecek senaryoları açıkladı. Gram altının şu an 910-915 TL seviyelerinden işlem gördüğünü anımsatarak, Nisan ayında yeniden 800 TL'nin altına sarkmalar olma olasılığını öngördüğünü ifade etti.

    takvim.com.tr
    Altın almak ve satmak isteyenler dikkat! O tarihte...

    TÜİK'in enflasyon açıklaması ardından Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. Memiş, altında son alım fırsatını açıklayarak önümüzdeki 4 ay boyunca uyarı yaptı. Öte yandan Düğün sezonu yaklaşırken altına olan talebin artacağı görüşünde olan kuyumcular taksitlendirme sayısının artırılmasını istedi. Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünyada altına talep var ve talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Altın üzerine söylediğimiz fazlası şey net olarak gerçekleşti. Dünya genelinde de fiyatların artış göstereceğini net olarak görmekteyiz" dedi.

    Altın fiyatları için bu kez tarih değil saatine kadar söyledi

    Gram altının şu an 910-915 TL seviyelerinden prosedür gördüğünü anımsatarak, Nisan ayında tekrardan 900 TL'nin altına sarkmalar olma ihtimalini öngördüğünü ifade etti. Fakat gram altındaki bu sarkmanın son alım fırsatı olduğunu yineleyen Memiş, '' Nisan ayında altın alan aldı. Almayan çok büyük bir ziyan içinde olacak '' diyerek Mayıs ayında Türkiye'yi bekleyen fırtınaya ilgi çekti.

    Altın fiyatlarında Nisan ayı amacıyla son bir alım fırsatı yaratılacağını ve fiyatların düşeceğini ifade eden Memiş, Mayıs ayında hem altın da hem de dolarda büyük bir felaketin beklendiği söyledi. Mayıs ayında başlayacak olan felaket, Eylül ayına kadar sürecek ve bu 4 ayda bilhassa gram altın fiyatlarında beklenmeyen haller yaşanması olası olacak. İslam Memiş, piyasalarda Nisan ayında 'yalan' bir barış öyküsünün yazılacağını, fakat bu barış gerçekleşmeyeceği amacıyla Mayıs ayından itibaren altın fiyatlarında büyük bir yükseliş olacağını dile getirdi.


    Kuyumcular altın fiyatları artacak diyor

    Hindistan'da düğün sezonunun açılmasının altına olan talebi arttıracağını aktaran Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, "Hindistan'da düğün sezonunun altın fiyatlarına, bu durumda ons fiyatlarına yansıyacak. Ham petrol fiyatlarının artış göstermesi her kalemde de artışa sebep olacak.

    Altın alırken taksit sayısı artacak mı?

    Altın alımlarında taksit sayısının arttırılmasının önemli olduğunu aktaran Durukan, "Düğün sezonu açılıyor, insanlar nasıl bilezik ve altın alacaklar? Devletimizden mağduriyetler olmaması içi altına ek taksit talep ediyoruz.

        Şoke eden altın yorumları

        Konu ile alakalı peş peşe açıklamalar gelir iken yerli uzmanlar kadar yabancı uzman yorumları da dikkatle takip ediliyordu. Başarılı tahminler ile ünlenen Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış olduğu son yorumu ile altın fiyatlarında 7 senedir yassı bir pazar yaşandığını

        Piyasa analisti Jordan Roy-Byrne yapmış olduğu değerlendirmesinde külçe altın fiyatlarının düşmesine rağmen madencilik maliyetlerinin arttığına ilgi çekti. Madencilerin külçe fiyatından daha çok düşmesinin nedenini çifte darbeye bağlayan ünlü analist büyük bir dip ya da çıkış hamleleri döneminde bu hareketin yaşandığını ve kırılma habercisi olduğunu söyledi.

        Başarılı stratejist altının tarihin en önemli 3 kırılmasından birinin eşiğinde olduğunu belirterek ons altın fiyatının 2 bin 100 dolar seviyesini aşması ve bu seviyeyi kırması halinde 3 bin dolarlık yukarı yönlü hedefine ulaşacağını, sonrasında ise 4 bin dolarlık hedefi tetikleyebileceğini iddia etti.

        Yukarı yönlü patlayıcı bir potansiyeli olduğu sendrom edilen altın fiyatları hedefiyle on yıllık bazlardan kurtulması halinde sert bir yükseliş bekleniyor.

        Altın fiyatlarında FED kabusu

        Altın yatırımcısı, bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı haber akışlarını; başka taraftan ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz

        artırımlarında ne kadar şahinleşeceğiyle alakalı mesajları takip ederken; altının ons fiyatı kararsız seyrini sürdürüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altın fiyatlarıyla alakalı yaptığı değerlendirmede, "Küresel piyasaların gündeminde ABD ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararları ve Fed üyelerinin şahin açıklamaları yer alıyor.

        Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 916,43 lira civarını, en düşük ise 907,29 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında hareket ederken; saat 14:24 itibarıyla yüzde 0,16 oranında düşüşle 909,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1496 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 158 liradan prosedür görüyor.

        Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 913 lira civarında hareket ederken; yeni güne 909 lira seviyeden başlamıştı.

        Canlı altın fiyatları

        ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        Çeyrek altın alış fiyatı: 1.486,00 TL

        Çeyrek altın satış fiyatı: 1.500,00 TL

        Gram altın alış fiyatı: 913,94 TL

        Gram altın satış fiyatı: 914,12 TL

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

        Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5 bin 934,00 TL

        Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5 bin 981,00 TL

        22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        22 ayar bilezik alış fiyatı: 829,12 TL

        22 ayar bilezik satış fiyatı: 835,45 TL

        YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        Yarım altın alış fiyatı: 2 bin 972,00 TL

        Yarım altın satış fiyatı: 3 bin 001,00 TL

        22 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL ?

        22 ayar altın alış fiyatı: 828,81 TL

        22 ayar altın satış fiyatı: 854,31 TL

        KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 alış fiyatı : 14 bin 564,93 TL

        Kapalı çarşı ziynet 2,5 satış fiyatı : 14 bin 793,23 TL

        KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

        Kapalı çarşı ziynet 5'i alış fiyatı: 29 bin 560,89 TL

        Kapalı çarşı ziynet 5'i satış fiyatı: 30 bin 128,31 TL

        Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

        📌CANLI altın fiyatlarını öğrenmek için tıklayın!

        NOT: Haberimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ek gösterge kazancı
        Haberler Ekonomi 📌Bir gecede olanlar oldu! Gram altın 800 TL mi olacak? Altın fiyatları için tarih değil saat verildi! İşte 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı
            SON DAKİKA