SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM- ZAM HABERLERİ! Sürücüler güncel benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Rusya Ukrayna savaşından direkt olarak etkilenen brent fiyatlarının yükselişi akaryakıt fiyatlarına da olumsuz yansıyor. Son zamanlarda motorin, benzin ve LPG fiyatlarına peş peşe zamlar araç sahiplerini üzmüştü. Ardından ise indirimler yapılmış sürücüler rahat bir nefes almıştı. Peki şimdi son durum ne? BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? Motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Nisan zamlı akaryakıt fiyatları: BP, Opet, Shell, Petrol Ofisi!
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ?
Akaryakıta güncel zam ve ya indirim duyurusu yapılmadı. 7 Nisan itibariyle benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
7 NİSAN MOTORİN FİYATI
İstanbul motorin fiyatı: 22,08
Ankara motorin fiyatı: 22,18
İzmir motorin fiyatı: 22,19
7 NİSAN MOTORİN FİYATI
İstanbul motorin fiyatı: 22,08
Ankara motorin fiyatı: 22,18
İzmir motorin fiyatı: 22,19
7 NİSAN LPG FİYATI
İstanbul LPG fiyatı: 11,77
Ankara LPG fiyatı: 11,83
İzmir LPG fiyatı: 11,66
BRENT PETROLDE SON DURUM
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,19 dolardan işlem görüyor.
Dün 101,22 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,10 artışla 102,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,23 dolardan alıcı buldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve ABD ile İngiltere'nin başı çektiği bazı Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımları artırması, piyasadaki arz yönlü riskleri artırarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi.
İngiltere, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarının dondurulmasına ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarının yasaklanmasına karar verdi.
İngiltere, 2022'nin sonuna kadar Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceğini ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca gelecek haftadan itibaren Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla bu ülkeye önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatının yasaklanacağı bildirildi.
Öte yandan, Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, 8 oligark daha yaptırım listesine eklendi.
Brent türü petrolün varil fiyatı, IEA'nın küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek arz sıkıntılarını gidermeye yönelik 120 milyon varil petrolün daha acil durum rezervlerinden kullanıma açılacağını açıklamasıyla dün 101 dolara kadar gerilemişti. Ancak, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil arttığını duyurması fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.
Asya genelinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve bu kapsamda sıkılaştırılan tedbirler de piyasalardaki talep yönlü endişeleri artırarak fiyatlara olumsuz yansıdı.
Brent petrolde teknik olarak 103,82 ile 104,86 dolar aralığının direnç, 101,48 ile 100,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.