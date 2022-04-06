💸Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz beklentisi...

Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar ve piyasalar tarafından merakla beklenmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz beklentisi nedir? İşte merak edilen detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl dördüncü faiz kararı toplantısı 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 14 Nisan Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.
Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.