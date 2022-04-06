Bitcoin neden düşüyor, kaç TL oldu? 6 NİSAN 2022 BTC neden düşüşe geçti? Bitcoin ne zaman yükselecek?

Bitcoin neden düşüyor? 6 Nisan BTC neden düşüşe geçti? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Son zamanlarda çok fazla ilgi gören ve yatırımlarını katlamak isteyenlerin her gün yakından takip ettiği BTC fiyatları düşüşe devam ediyor. Peki Bitcoin neden düşüyor, kaç TL oldu? 6 NİSAN BTC neden düşüşe geçti? Bitcoin ne zaman yükselecek? İşte merak edilenler!
KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Son 3 işlem gününde ise Bitcoin'de satıcılı bir seyir izleniyor. Geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz ticaretinde ödemelerin ruble ile yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalaması sonrası kripto para piyasasında düşüş eğilimi hız kazandı. Bitcoin, 45 bin 200 dolar seviyesine indi.
Bitcoin'de aşağı yönlü fiyat hareketleri bugün de devam ediyor.
6 NİSAN BİTCOİN NE KADAR?
649.898,01 TRY
−20.718,45 (%3,09)
AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN KRİPTO PARA HAMLESİ
Öte yandan Avrupa Parlamentosu (AP) gözetimsiz kripto para cüzdanlarının kapatılmasına ilişkin önemli bir kararı gündemine aldı. Bu gelişmeyle birlikte kripto para servis sağlayıcıları ve borsalarda bin eurodan fazla işlem yapan yatırımcıların kişisel bilgileri kayıt altına alınacak.