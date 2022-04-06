Bitcoin neden düşüyor, kaç TL oldu? 6 NİSAN 2022 BTC neden düşüşe geçti? Bitcoin ne zaman yükselecek?

Bitcoin neden düşüyor? 6 Nisan BTC neden düşüşe geçti? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Son zamanlarda çok fazla ilgi gören ve yatırımlarını katlamak isteyenlerin her gün yakından takip ettiği BTC fiyatları düşüşe devam ediyor. Peki Bitcoin neden düşüyor, kaç TL oldu? 6 NİSAN BTC neden düşüşe geçti? Bitcoin ne zaman yükselecek? İşte merak edilenler!