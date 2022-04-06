Az evvel haber geldi! Ek ödeme alanlar dikkat! Milyonlarca çalışanı kapsıyor, ikramiye, fazla mesai ücreti, sosyal yardım...

Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. 2022 ile eş güdümlü çalışma hayatında mühim farklılıklar oldu. Asgari ücrete oluşturulan yüzde 50'lik zam ile eş güdümlü vergi istisnasının da döneme alınması yalnızca asgari ücretlileri değil yüksek maaş alan çalışanları da etkiledi. Genellikle çok mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ek ücret alan çalışanlar kendi durumlarının ne olacağını, vergi kesintisi olup olmayacağını merak ediyor. Çalışanların ücret gelirinin, asgari ücretin brüt tutarı kadar olması hâlinde, brüt tutardan, işçi SGK primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.
Birden çok işverenden ücret alanlar vergi muafiyeti nasıl olacak?
Birden çok işverenden ücret alınması halinde gelir vergisi istisnasının nasıl uygulanması gerektiği en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Aynı vakitte aniden çok işverenden ücret alınması hâlinde, istisna uygulaması, yalnızca en yüksek ücretin elde edildiği işveren doğrultusundan gerçekleştirilecektir. Söz hususu işverene bu hali bildirme yükümlülüğü çalışana aittir.
Fazla mesai ücreti ve yan ücretler kesilecek mi?
Çalışanların ücret gelirinin, alakalı ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması hâlinde, brüt tutardan, işçi SGK primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Fakat asgari ücretiyle eş güdümlü çok mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret kabul edilen gelirler elde etmesi halinde toplam ücret gelirinin; alakalı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal emniyet kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan alanı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir.
İstisna tutarını aşan alanın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da öneme alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi seviyesi belirlenecektir.