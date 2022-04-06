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    • Ekonomi
    • 06.04.2022 11:42
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    • 06.04.2022 11:42
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    Az evvel haber geldi! Ek ödeme alanlar dikkat! Milyonlarca çalışanı kapsıyor, ikramiye, fazla mesai ücreti, sosyal yardım...

    Tek tek açıklama yapıldı. Milyonlarca çalışanı çok yakından ilgilendiriyor. Birden çok işverenden ücret alanlar ile ikramiye, çok mesai ücreti, sosyal yardım gibi ek ödeme alanları kapsıyor. Maaşlarda kesinti yapılacak mı? 2022 senesinde geçerli olan asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulmasıyla eş güdümlü fazla mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret kabul edilen gelir elde edenler, birden çok iş yerinde çalışanlar, teşvik kapsamında olanlar ile başka çalışanlar bu program ile alakalı ayrıntıları merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca çalışanı kapsıyor, ikramiye, fazla mesai ücreti, sosyal yardım...

    Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiriyor. 2022 ile eş güdümlü çalışma hayatında mühim farklılıklar oldu. Asgari ücrete oluşturulan yüzde 50'lik zam ile eş güdümlü vergi istisnasının da döneme alınması yalnızca asgari ücretlileri değil yüksek maaş alan çalışanları da etkiledi. Genellikle çok mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ek ücret alan çalışanlar kendi durumlarının ne olacağını, vergi kesintisi olup olmayacağını merak ediyor. Çalışanların ücret gelirinin, asgari ücretin brüt tutarı kadar olması hâlinde, brüt tutardan, işçi SGK primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacak.

    Birden çok işverenden ücret alanlar vergi muafiyeti nasıl olacak?

    Birden çok işverenden ücret alınması halinde gelir vergisi istisnasının nasıl uygulanması gerektiği en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Aynı vakitte aniden çok işverenden ücret alınması hâlinde, istisna uygulaması, yalnızca en yüksek ücretin elde edildiği işveren doğrultusundan gerçekleştirilecektir. Söz hususu işverene bu hali bildirme yükümlülüğü çalışana aittir.

    Fazla mesai ücreti ve yan ücretler kesilecek mi?

    Çalışanların ücret gelirinin, alakalı ayda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı kadar olması hâlinde, brüt tutardan, işçi SGK primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Fakat asgari ücretiyle eş güdümlü çok mesai ücreti, sosyal yardım, ikramiye gibi ücret kabul edilen gelirler elde etmesi halinde toplam ücret gelirinin; alakalı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal emniyet kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan alanı gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan kısım vergilendirilecektir.

    İstisna tutarını aşan alanın vergilendirilmesinde, istisna kapsamında olan matrah da öneme alınarak vergi tarifesinin uygulanacak dilim ve vergi seviyesi belirlenecektir.

        Teşvik ve istisna kapsamındaki ücret ödemeleri ne olacak?

        Serbest Bölgeler Kanunu uyarınca bölümde imalat faaliyetlerinde çalışan personele ödenen ücretleri üzerinden, Ar-Ge, dizayn ve destek personeline ödenen ücretleri üzerinden, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna göre, Ar-Ge, dizayn ve destek personeline ödenen ücretleri üzerinden, İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 21. maddesine göre, alakalı senede yapılan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden, hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilebilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmekteydi.

        Asgari ücretle alakalı söz hususu uygulamayla eş güdümlü asgari geçim indirimi programının kaldırılması nedeniyle, teşvik kapsamındaki bu ücret ödemelerine, ilk olarak Gelir Vergisi Kanununun 23/1. maddesinin (18) numaralı bendinde düzenlenen istisna uygulanacak ve istisna ardından vergi, alakalı düzenlemelerdeki sınırlamalar kapsamında tahakkuktan terkin edilecektir. Asgari ücrete isabet eden verginin tahakkuktan terkin edilmesini öngören düzenlemelere göre ise istisna programı nedeniyle asgari ücretten vergi alınmadığından tahakkuktan terkini gerekecek bir vergi hesabı yapılmayacaktır. Diğer kanunlarda yer alan benzer istisna ve teşvikler amacıyla de hesaplama aynı şekilde olacaktır.
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        Haberler Ekonomi Az evvel haber geldi! Ek ödeme alanlar dikkat! Milyonlarca çalışanı kapsıyor, ikramiye, fazla mesai ücreti, sosyal yardım...
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