3. FED toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 Nisan FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Altın, dolar, petrol fiyatları...

Piyasada gözler FED faiz toplantısına çevrildi ve geri sayım başladı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler FED faiz kararının piyasaları ne yönde etkileyeceğini merak ediyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed'in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşmişti. Üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.
FED MART AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.