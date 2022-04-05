TOKİ Tokat kura çekilişi CANLI yayın ne zaman? TOKİ Tokat Turhal 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi SORGULA!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Tokat'ta konut sahibi olmak isteyenlere geçtiğimiz haftalarda yeni satış duyurusu yayımlamıştı. Duyuruda Turhal ilçesinin Kayacık Mahallesi'nde toplam 93 konutun yer aldığı ve 57 adeti 2+1, geli kalan 36 daire ise 3+1'den oluştuğu bilgisi yer almıştı. Başvuruları tamamlanan satışların sonuçları için gözler kurumun resmi sitesine çevrildi. Peki TOKİ Tokat kura çekilişi CANLI yayın ne zaman? TOKİ Tokat Turhal 2+1 ve 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
TOKİ TOKAT TURHAL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NE ZAMAN?
TOKİ Tokat Turhal - Kayacık konut satışları için başvurular 28 Mart- 1 Nisan tarihlerinde alındı. Kura çekiminin ise 7 Nisan tarihinde yapılacağı duyuruldu.
İSİM LİSTESİ NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Çekiliş 7 Nisan Perşembe günü canlı yayında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekilişi Youtube sayfasından canlı izleyebilirsiniz. Çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden yayınlanacak.
TOKİ kura sonuçları isim listesi ilan edildiğinde haberimizde yer alacaktır.
120 AY VADE İLE EV SAHİBİ OLMA İMKANI
Daireler brüt olarak 86.6 metrekare büyüklükte olup net 68.8 metrekare büyüklüğü sahip.
2+1 daireler yerine 3+1 ev almak isteyenler için evlerin büyüklüğü brüt 101 metrekare olarak duyuruldu. Evleinr net 82 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtildi. Tüm daireler için ödeme planları eşit olup katılımcılar yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ile ev sahibi olabilecekler.
DAİRELERİN FİYATLARI
En ucuz 2+1 daireyi alacak olan vatandaşlar 321 bin TL ödeme yapacak. Geri ödemelerde 80 bin TL peşinat ödeyecek olan vatandaşlar, daha sonra aylık 2 bin 6 TL taksitle ödemelerini tamamlayacak. Geri ödeme süreci 120 ay olacak.
Tokat TOKİ projesinden 3+1 ev için başvuru yapacak ve hak sahibi olacak vatandaşlar için en ucuz ev 376 bin TL olarak duyuruldu. Yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade olanaklarının sunulduğu ev için 94 bin TL peşinat yeterli olacak. Geri ödemeler ise 2 bin 351 TL taksitle yapılacak.