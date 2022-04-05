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    • Ekonomi
    • 05.04.2022 12:30
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    • 05.04.2022 12:30
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    💸Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz beklentisi...

    Nisan ayının ilk günlerinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağı tarih milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Şimdi gözler bu ay yapılacak toplantıya çevrildi. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte TCMB faiz beklentisi...

    takvim.com.tr
    💸Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz beklentisi...

    Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar ve piyasalar tarafından merakla beklenmeye başlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz beklentisi nedir? İşte merak edilen detaylar...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl dördüncü faiz kararı toplantısı 14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirecek.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 14 Nisan Perşembe günü toplanacak.

    Aynı gün saat 14.00'te yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit tutmuştu.

    Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.

        Yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar eldeki tüm araçların liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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        Haberler Ekonomi 💸Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz beklentisi...
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