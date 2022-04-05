Kooperatif Market'te Ramazan çılgınlığı! 1 kilosu 44,90 TL'ye, 600 gramı 28,90 TL'ye düştü! 6 Nisan Ayçiçek Yağı, un, kıyma, şeker, çay fiyatları!

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde Toprak Mahsul Ofisleri (TMO)'nin ürettiği ayçiçek yağı satışları yapıluyır. TMO marka sıvı yağlarında sürpriz indirimlere gidildi. Ayrıca yayımlanan güncel aktüel ürünler kataloğu da Ramazan'a özel fiyatlarıyla güncellendi. Raflarda yerlerini alan indirimli ürünlerin tamamına haberimizde yer verdik. Zincir marketlerinin önünde kuyruk oluşacak! Peki 6 Nisan Ayçiçek Yağı, un, kıyma, şeker, çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
TARIM KREDİ MARKETLERİNDE RAMAZAN ÇILGINLIĞI!
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde fiyatlar resmen dibe çekildi. Üreticiden tüketiciye anlayışıyla kaliteli ürün satışı hizmeti vermeyi sürdüren Kooperatifi marketlerinin güncel kataloğu şöyle:
👉İlk hasat çay: 44,90 TL
👉Özlem dana macar salam: 6,50 TL
👉Siyah zeytin doğal salamura 27,90 TL
👉Taze tam yağlı kaşar peyniri: 29,50 TL
👉TMO Ayçiçek yağı 5 lt: 129 TL
👉Tuzsuz tereyağı: 64,80 TL