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    • Ekonomi
    • 05.04.2022 18:07
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    • 05.04.2022 18:07
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    Kooperatif Market'te Ramazan çılgınlığı! 1 kilosu 44,90 TL'ye, 600 gramı 28,90 TL'ye düştü! 6 Nisan Ayçiçek Yağı, un, kıyma, şeker, çay fiyatları!

    Kooperatif Market'te Ramazan Bereketi! Ramazan ayında Tarım Kredi marketlerinden kaçırılmayacak fırsatlar duyuruldu. Dev zincir marketlerinde ayçiçek yağından bakliyat ürünlerine, kahvaltılık ürünlerden çaya kadar envai çeşit üründe büyük kampanya başlatıldı. Yayımlanan yeni katalogda en dikkat çeken ürün ise çay oldu. 1 Kg İlk Hasat Çay 44,90₺ TL'ye düştü. 600 gr Tarsüt Beyaz Peynir 28,90 TL'den, Makarna çeşitleri 4,90 TL'den satılmaya başlandı. İşte kataloğun tamamı...

    Kooperatif Market’te Ramazan çılgınlığı!

    Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde Toprak Mahsul Ofisleri (TMO)'nin ürettiği ayçiçek yağı satışları yapıluyır. TMO marka sıvı yağlarında sürpriz indirimlere gidildi. Ayrıca yayımlanan güncel aktüel ürünler kataloğu da Ramazan'a özel fiyatlarıyla güncellendi. Raflarda yerlerini alan indirimli ürünlerin tamamına haberimizde yer verdik. Zincir marketlerinin önünde kuyruk oluşacak! Peki 6 Nisan Ayçiçek Yağı, un, kıyma, şeker, çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    TARIM KREDİ MARKETLERİNDE RAMAZAN ÇILGINLIĞI!

    Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde fiyatlar resmen dibe çekildi. Üreticiden tüketiciye anlayışıyla kaliteli ürün satışı hizmeti vermeyi sürdüren Kooperatifi marketlerinin güncel kataloğu şöyle:

    👉İlk hasat çay: 44,90 TL

    👉Özlem dana macar salam: 6,50 TL

    👉Siyah zeytin doğal salamura 27,90 TL

    👉Taze tam yağlı kaşar peyniri: 29,50 TL

    👉TMO Ayçiçek yağı 5 lt: 129 TL

    👉Tuzsuz tereyağı: 64,80 TL
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    Haberler Ekonomi Kooperatif Market'te Ramazan çılgınlığı! 1 kilosu 44,90 TL'ye, 600 gramı 28,90 TL'ye düştü! 6 Nisan Ayçiçek Yağı, un, kıyma, şeker, çay fiyatları!
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