Gözler oradaydı! SGK-SSK ve Bağkur'lu milyonlarca kişi zam alacak! Yüzde 22.81 netleşti! Toplu sözleşme ve ek zam ise...

SGK-SSK ve Bağkur'lu milyonlarca kişi zam alacak!

Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine senede iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon seviyesinde gerçekleştiriliyor. Ocak Ayı ve Temmuz ayında oluşturulan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon seviyesi kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında meydana gelen 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla eş güdümlü 6 aylık seviyesin yarısı belli olmuş oldu.

Bu halde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış seviyesi yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonrakı aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 seviyesi kesinleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilebilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek.