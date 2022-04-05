🚨5 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu? Motorine - mazota zam son dakika geldi mi? Opet, Shell, BP...

Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler benzin ve motorine doğrudan etki ediyor. Vatandaşlar Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte güncel Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı hakkında detaylar...