🚨5 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu? Motorine - mazota zam son dakika geldi mi? Opet, Shell, BP...

Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler benzin ve motorine doğrudan etki ediyor. Vatandaşlar Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte güncel Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı hakkında detaylar...
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Akaryakıt grubunda son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Otogazda ise dün 63 kuruşluk artış yaşanmıştı.
Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi.