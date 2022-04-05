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    • Ekonomi
    • 05.04.2022 09:44
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    • 05.04.2022 12:58
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    🚨5 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu? Motorine - mazota zam son dakika geldi mi? Opet, Shell, BP...

    Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Rusya Ukrayna gündemiyle birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim ve zam haberleri değişkenlik gösteriyor. Dün otogazda 63 kuruşluk artış yaşanmıştı. Bugün akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu? Opet, Shell, BP benzin motorin otogaz güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    🚨5 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler benzin ve motorine doğrudan etki ediyor. Vatandaşlar Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte güncel Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı hakkında detaylar...

    BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

    Akaryakıt grubunda son olarak 2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşmişti. Otogazda ise dün 63 kuruşluk artış yaşanmıştı.

    Akaryakıt fiyatlarında bugün bir indirim ya da zam haberi gelmedi.

        5 Nisan 2022 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

        İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.

        Benzinin litresi ortalama 19 liradan satılıyor.

        LPG ise İstanbul'da ortalama 12.11 liradan satılıyor.

        BRENT PETROL FİYATI!

        Emtia tarafında, Rusya'ya karşı yeni yaptırım beklentileri ile dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 artışla 107,7 dolardan kapanmasının ardından bugün 108,3 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 🚨5 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: 1 LT mazot, benzin, LPG kaç TL oldu? Motorine - mazota zam son dakika geldi mi? Opet, Shell, BP...
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