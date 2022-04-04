ŞOK ve A101'de Ayçiçek yağı dopingi! Fiyatlar düştü kampanya başladı! 5 litreye de indirim var 1 litreye de! A101 - ŞOK 5 Nisan Ayçiçek yağı fiyatları!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar zincir marketlerdeki indirimlerin neler olduğunu merak etmeye başladı. A101 ve ŞOK marketleri güncel aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Aktüel kataloğunun yanı sıra iki marketin ayçiçek yağı fiyatları sorgulandı. Peki A101'de ayçiçek yağlarında indirim var mı? Öncelikle şunu belirtelim A101 marketlerinde Yudum marka ayçiçek yağında indirim yapıldı. ŞOK marketlerinde de ayçiçek yağlarındaki uygun fiyatlar göze çarptı.

A101 ve ŞOK harekete geçti. 2 marketin güncel ayçiçek yağı fiyatlarına haberimizde yer verdik. Peki en ucuz Yudum, Biryağ, Sırma ayçiçek yağı hangi markette? 5 LT, 3 LT, 2 LT sıvı yağlar kaç para?