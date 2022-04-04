Nisan 2022 TEFE TÜFE kira artışı resmi zam oranı! Nisan ayı kira zammı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama ekranı!

Nisan ayı kira artış seviyesi ne kadar oldu sorusunun cevabı yeni ayın ilk günlerinden itibaren merak ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar merakla Nisan ayında yapılacak kira artış oranları öğrenmek istiyor. TÜİK enflasyon bilgilerinin açıklanmasının ardından Nisan ayında yapılacak kira zammı da belli olacak. Peki, TEFE TÜFE kira artış seviyesi hesaplama nasıl yapılır? Nisan ayı kira artış seviyesi ne vakit açıklanacak? İşte hesaplama işlemine dair merak edilen detaylar...
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları piyasalar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak.
Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2022