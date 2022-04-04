⛽🚙LPG’ye zam mı gelecek? 4 - 5 Nisan 1 LT Motorin, Benzin, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? Opet, Shell, PO, BP güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

Güncel akaryakıt fiyatları her gün araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak LPG'ye bu geceden itibaren yeni bir zam geleceği öğrenildi. Peki, LPG'ye zam mı gelecek? 4 - 5 Nisan 1 LT Motorin, Benzin, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? Opet, Shell, PO, BP güncel zamlı fiyatlar!
LPG'YE ZAM MI GELECEK?
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 60 kuruş zam gelecek.
Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 12,08 TL'ye, Ankara'da 11,96 TL'ye, İzmir'de 11,95 TL'ye yükselecek.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 105,23 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105,23 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 106,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 105,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,03 dolardan alıcı buldu.