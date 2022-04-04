Ramazan ayında İBB tarafından 150 bin haneye Ramazan yardım kolisi verilecek. İlçe belediyeleri ve mahalle muhtarları aracılığı ile maddi durumu iyi olmayan aileler tespit edildi. Kolinin içerisinde temel gıda ürünleri yer alıyor. İBB Ramazan yardım kolisi almak için başvurular hakkında detaylı bilgi araştırılıyor. Peki İBB Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İşte İBB erzak yardımı başvuru formu ve merak edilen tüm bilgiler...