Aylık 1250 TL ile 4 bin 272 lira maddi yardım müjdesi geldi! Kimler yardımdan alacak?

2022 senesinde ödeme tutarı çoğalan cenaze yardım parası desteğinden faydalanmak amacıyla en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması yeterli. Ödemeler ilk olarak çalışan evli ise eş ve çocuklarına, çalışan bekar ise anne baba yada kardeşlerine ödenir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2022?

2022 senesinde en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 137 lira, orta kademe 2 bin 541 lira, en yüksek ise 4 bin 272 lira olmaktadır. İşsizlik maaşı, bireyin maaşına göre belirlenmektedir. Buna göre en yüksek ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'ine kadar ödenmektedir.