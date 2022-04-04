Üreticiler ve alıcılar tarafından 4 Nisan fındık fiyatları ne kadar? İllere göre güncel fındık fiyatları kaç TL? Giresun, Düzce, Kocaeli, Ordu fındık fiyatları kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Karadeniz'in önemli bir geçim kaynağı olan ve ihracaatta da önde gelen fındıkların fiyatlarının ne durumda olduğu merak ediliyor. İşte güncel bilgiler...