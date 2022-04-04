2022 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 🔔TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Enflasyon oranları için geri sayım sona erdi. Nisan ayının gelmesiyle birlikte Mart enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Mart ayı enflasyon beklentisi hakkında bilgiler...
MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mart ayı enflasyon rakamlarının 4 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor.
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları piyasalar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak.
Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.