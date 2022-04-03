📣Ziraat Bankası EFT saat kaça kadar yapılır? 👉Ziraat Bankası EFT ücreti 2022! 🔎Ziraat Bankası EFT ve havale saatleri nedir?

FAST'ın EFT'den farkı nedir?



EFT sisteminde paranın gönderildiği hesaba geçmesi için süre taahhüdü yoktur, gönderen ve alıcı bankaya, teknolojik altyapıya, işlem tutarı gibi faktörlere bağlı olarak işlem süresi uzayabilmektedir. FAST altyapısında ise bu süreler saniyelere düşmekte, en fazla 25 saniye içerisinde tamamlanmayan işlemler iptal edilmektedir. Ayrıca başarılı ve başarısız transferlere ilişkin taraflar anlık olarak bilgilendirilmektedir.