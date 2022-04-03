⛽MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM VAR MI? 4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL oldu? EPGİS son dakika: Güncel mazot benzin, LPG fiyatları!

⛽SON DAKİKA: MOTORİN, BENZİN VE LPG ZAM VE İNDİRİM HABERLERİ! Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarındaki dalganlanmalar akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatlarına son günlerde peş peşe gelen indirim haberleri sürücüleri sevindirirken yeni bir zam olacağına yönelik iddialar ortaya atıldı. Peki MOTORİN VE BENZİNE ZAM VAR MI? 4 Nisan Akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte EPGİS duyuruları ve güncel mazot benzin fiyatları...