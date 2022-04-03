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    • Ekonomi
    • 03.04.2022 08:06
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    • 03.04.2022 08:06
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    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? EMEKLİ 2022 BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI MI? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

    Emekli ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödeniyor. 2022 yılında da bayramların yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyeleri hakkında yoğun olarak araştırmalar yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl milyonlarca emekli bayram ikramiyesi olarak 1.100 TL almıştı. Her sene belirli miktarda artan emekli ikramiyeleri için gözler 2022 yılına çevrildi. Bu yıl emekliler ve yakınları ikramiyelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri arttı mı, ne kadar arttı? İşte detaylar...

    Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? EMEKLİ 2022 BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI MI? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

    Emekli ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödeniyor. 2022 yılında da bayramların yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyeleri hakkında yoğun olarak araştırmalar yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl milyonlarca emekli bayram ikramiyesi olarak 1.100 TL almıştı. Her sene belirli miktarda artan emekli ikramiyeleri için gözler 2022 yılına çevrildi. Bu yıl emekliler ve yakınları ikramiyelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 Ramazan bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri arttı mı, ne kadar arttı? İşte detaylar...

    EMEKLİ 2022 BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

    2022 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayram'ında ödenecek. Ramazan Bayramı 2 - 4 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Emekli ikramiyeleri de bayramdan bir kaç gün ödenmektedir. Dolayısıyla emeklilere de ödemeler Nisan ayı sonlarında hesaplarına yatacak.

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI MI, NE KADAR OLDU?

    2022 Emekli Bayram ikramiyesi ile ilgili henüz yeni bir rakam açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir. İkramiyelere bu yıl enflasyonda son yıllarda görülen rekor artışlar nedeniyle zam yapılması bekleniyor.

    Yılbaşında emekli maaşlarına yapılan zammın diğer pek çok alanda da yeni zamlar ile yetersiz kalması, özellikle bayram masraflarını nasıl karşılayacaklarını düşünen çok sayıda vatandaşın en azından bayram ikramiyelerine ciddi oranda bir zam yapılmasını istedikleri belirtiliyor. Konuya ilişkin çalışmalar ise henüz netlik kazanmış değil.

    Vatandaşların beklentisi en az 2 bin liraya kadar artması yönünde olsa da henüz 2022 yılında emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı bilinmiyor.

    MİLYONLARCA EMEKLİ BU HABERİ BEKLİYOR

    İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

    👉FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

    2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

        👉FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

        Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

        👉FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

        Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

        Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

        👉FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

        Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.

        Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

        YENİ EMEKLİ DE ALACAK

        Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.

        HERKESE AYNI ÖDEME

        Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.

        Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.
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