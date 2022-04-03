BİM marketlerinde Ramazan çılgınlığı! 1 lt , 2 lt, 5 litrelik Sole, Biryağ marka Ayçiçek yağları indirime girdi! 4 Nisan BİM Ayçiçek yağı fiyatları!

BİM yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda gıda ürünlerinden giyime, elektronik eşyalardan züccaciyeye tüm ev ihtiyaçlarının giderilebileceği ürünler yer alıyor. Aktüel ürünler kataloğu araştırılırken vatandaşlar bir yandan da en ucuz ayçiçek yağını satan marketleri öğrenmek istiyor. BİM'de ayçiçek yağlarından Sole ve Biryağ fiyatlarına haberimizde yer verdik. Sıvı yağlara indirim geldi. İşte stoklarla sınırlı BİM aktüel kataloğu ve 3-4 Nisan güncel ayçiçek yağı fiyatları...