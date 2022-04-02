Binlerce kişi 💸2022 Mart ayı kira artış oranı! 📢TEFE TÜFE kira artış zammı ne kadar oldu? 👩💻Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay olduğu gibi Şubat ayı enflasyon rakamlarını da açıkladı ve Şubat 2022 enflasyonu 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44 oldu. Peki bu doğrultuda kira artış oranı ne yönde değişti?
MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
TÜİK doğrultusundan yayımlanan son enflasyon raporu kapsamında Şubat ayı resmi kira artışı zam seviyesi yüzde 25.98 olarak ilan edildi.
2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI
Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2022
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.