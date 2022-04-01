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    • Ekonomi
    • 01.04.2022 08:02
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    • 01.04.2022 08:02
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    📣Ziraat Bankası EFT saat kaça kadar yapılır? 👉Ziraat Bankası EFT ücreti 2022! 🔎Ziraat Bankası EFT ve havale saatleri nedir?

    Tüm illerden vatandaşlar farklı bankaya para transferi yapabilmek için gerekli olan sistem EFT ile ilgili araştırmalarını gün içerisinde sıklıkla yapıyor. Ziraat Bankası'nda hesabı bulunanlar hangi saat aralığında ve ne kadar ücret kesintisi ile gönderimlerini gerçekleştirebileceğini merak ediyor. Peki Ziraat Bankası EFT saat kaça kadar yapılır? Ziraat Bankası EFT ücreti 2022! Ziraat Bankası EFT ve havale saatleri nedir? FAST sistemi ile ilgili detaylar da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    📣Ziraat Bankası EFT saat kaça kadar yapılır? 👉Ziraat Bankası EFT ücreti 2022! 🔎Ziraat Bankası EFT ve havale saatleri nedir?

    📣Ziraat Bankası EFT saat kaça kadar yapılır? 👉Ziraat Bankası EFT ücreti 2022! 🔎Ziraat Bankası EFT ve havale saatleri nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Hafta sonu ve akşam saatleri girmeden evvel para transferlerini yapmak isteyen bütün illerden vatandaşlar mevzuya dair bütün detayları öğrenmek istiyor. Ziraat Bankası'ndan değişik bir bankaya para gönderimi yapabilmek amacıyla saat ve ücret bilgi kapasitesi haberimizde yer alıyor.

    ZİRAAT BANKASI EFT SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

    Ziraat Bankası EFT saatleri 09:00 ve 16:00 arasındadır.

    Geç EFT ise 16:00 ve 17:00 arasındadır.

    Ziraat Bankası EFT Ücretleri

    - Mobil EFT ücreti: 1.14 TL ve 29 TL
    - Geç EFT ATM üzerinden: 3.45 TL ve 85 TL
    - Geç Mobil EFT: 1.72 TL ve 43 TL

        FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi nedir?

        FAST, TCMB tarafından işletilen, 7/24 kolay para transferi yapılmasını sağlayan yeni nesil anlık ödeme sistemidir.

        FAST Kriterleri Nelerdir?
        Hesaptan farklı bankaya yapılan TL para transferleri,
        IBAN'a veya Kolay Adres'e yapılan para transferleri,
        İşlem tutarı TCMB'nin belirlediği üst limiti aşmayacak şekilde gerçekleştirilen para transferleri,
        İleri tarihli olmayan para transferleri

        FAST'ın EFT'den farkı nedir?

        EFT sisteminde paranın gönderildiği hesaba geçmesi için süre taahhüdü yoktur, gönderen ve alıcı bankaya, teknolojik altyapıya, işlem tutarı gibi faktörlere bağlı olarak işlem süresi uzayabilmektedir. FAST altyapısında ise bu süreler saniyelere düşmekte, en fazla 25 saniye içerisinde tamamlanmayan işlemler iptal edilmektedir. Ayrıca başarılı ve başarısız transferlere ilişkin taraflar anlık olarak bilgilendirilmektedir.
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        Haberler Ekonomi 📣Ziraat Bankası EFT saat kaça kadar yapılır? 👉Ziraat Bankası EFT ücreti 2022! 🔎Ziraat Bankası EFT ve havale saatleri nedir?
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