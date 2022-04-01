Sigaraya zam var mı, gelecek mi? 1 Nisan 2022 Cuma sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi? Hangi markaya kaç TL zam geldi?

Nisan ayına girilmesinin hemen ardından sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkole yeni bir zam gelecğei iddia edildi. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, 1 Nisan 2022 sigara fiyatları güncel listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara markası hangisi? İşte haberin detayı!