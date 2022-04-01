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    • Ekonomi
    • 01.04.2022 08:47
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    • 01.04.2022 08:47
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    Sigaraya zam var mı, gelecek mi? 1 Nisan 2022 Cuma sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi? Hangi markaya kaç TL zam geldi?

    Son günlerde sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara hangisi? İşte 1 Nisan 2022 sigara fiyatları güncel listesi...

    takvim.com.tr
    Sigaraya zam var mı, gelecek mi? 1 Nisan 2022 Cuma sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi?

    Nisan ayına girilmesinin hemen ardından sigara ve alkol ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının olup olmayacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda tiryakiler özellikle yapılan son dakika açıklamalarını önemle takip etmeye başladı. Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkole yeni bir zam gelecğei iddia edildi. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, 1 Nisan 2022 sigara fiyatları güncel listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara markası hangisi? İşte haberin detayı!

    SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

    Bazı haber kaynaklarının iddialarına göre, 1 Nisan itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.

    ALKOL ZAMMI

    Ayrıca Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da "Alkole de yüzde 10-15'lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2'si gibi gelmesini bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

    Henüz sigara ve alkol zammına ilişkin resmi açıklama gelmedi.

        2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

        JTİ SİGARA FİYATLARI 2022

        Winston Slender: 22 TL

        Winston Xsence: 24 TL

        Marlboro Roll 50: 25,00 TL

        Marlboro Edge: 25,00 TL

        Tekel 2000: 23,5 TL

        Tekel 2001: 23,5 TL

        BAT SİGARA FİYATLARI 2022

        Kent: 24,00 TL

        Kent D Range: 24,00 TL

        Marlboro Touch: 26,00 TL

        Marlboro: 27,00 TL

        Parliament: 27,50 TL

        L&M: 23,50 TL

        Muratti: 25,00 TL

        Muratti BLU: 24,00 TL

        Lark: 24,00 TL

        Chesterfield: 23,50 TL

        Kent Blue: 24,00

        Kent Slims: 27 TL

        Viceroy: 24,00 TL

        Pall Mall: 24,00 TL

        Samsun 24,00 TL

        Maltepe: 24,00 TL

        Rothmans: 23,50 TL

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        Haberler Ekonomi Sigaraya zam var mı, gelecek mi? 1 Nisan 2022 Cuma sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi? Hangi markaya kaç TL zam geldi?
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