RAMAZAN KOLİSİ 2022 fiyatları: A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefoursa, Metro, Bizim Toptan Market! EN UCUZ ramazan kolisi hangi markette?

RAMAZAN KOLİSİ 2022 FİYATLARI Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu yıl 2 Nisan, Cumartesi başlayacak oruç ayı 2 Mayıs, Pazartesi günü son bulacak. Marketlerde Ramazan ayına özel koliler hazırlanıyor. Vatandaşlar da marketlerdeki Ramazan kolisi fiyatlarını ve içindeki ürünleri merak ediyor. Peki; RAMAZAN KOLİSİ 2022 fiyatları belli oldu mu? A101, Metro, Bizim Toptan Market, BİM, Migros, ŞOK, Carrefoursa'da Ramazan kolisi ne kadar, kaç TL? En ucuz ramazan kolisi hangi markette? İşte market market Klasik, Süper, Mega, Lüks Ramazan paketleri...
RAMAZAN KOLİSİ 2022 FİYATLARI
2022 Ramazan kolisi fiyatları belli oldu. A101, BİM, Migros, ŞOK, Carrefoursa Ramazan paketlerinin içeriklerini ve fiyatlarını duyurdu.
MİGROS RAMAZAN KOLİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Migros'ta bu yıl Ramazan paketleri 3 ayrı koliden oluşuyor. 2022 Ramazan ayı için belirlenen Migros Ramazan paketlerinin fiyatları ise şöyle:
👉Migros Ramazan Bereket Paketi 99,90 TL
👉Migros Ramazan Lezzet Paketi 169,90 TL
👉Migros Ramazan Ziyafet Paketi 269,90 TL
Migros, 13 üründen oluşan "Ramazan Bereket Paketi"ni 99,90 TL, 22 ürünlü "Ramazan Lezzet Paketi"ni 169,90 TL ve 31 ürünlü "Ramazan Ziyafet Paketi"ni 269,90 TL'den müşterilerine sunuyor.
Kolilerin içeriğindeki ürünleri tek tek almak yerine, ramazan paketi alan Migros müşterileri tasarruf da sağlıyor. Migros'un hazırladığı koliler, Sanal Market üzerinden de alınabiliyor.
METRO RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Metro Türkiye mağazalarında 70 farklı parametrede analiz ve denetimlerden geçen ürünler ile hazırlanan ramazan erzak paketleri için 4 seçenek bulunuyor. Bu paketlerin 13 çeşit içereni 154,90 lira, 20 çeşit içereni 279,90 lira, 22 çeşit ürün içereni 349,90 liradan ve 7 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 144,90 liradan raflarda yerini aldı.
A101 RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
A101 Ramazan kolisi 2021 yılında 119,50 TL idi. Bu sene için güncel fiyatlar henüz açıklanmadı.
BİM RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
BİM 2022 yılı için Ramazan kolisi fiyatlarını henüz açıklamadı. Duyuru geldiğinde haberimizde yer verilecektir.