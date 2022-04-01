Nisan 2022 TEFE TÜFE kira artışı resmi zam oranı! Nisan ayı kira zammı ne kadar oldu? Kira zammı hesaplama ekranı!

Nisan ayı kira artış seviyesi ne kadar oldu sorusunun cevabı yeni ayın ilk günlerinden itibaren merak ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar merakla Nisan ayında yapılacak kira artış oranları öğrenmek istiyor. TÜİK enflasyon bilgilerinin açıklanmasının ardından Nisan ayında yapılacak kira zammı da belli olacak. Peki, TEFE TÜFE kira artış seviyesi hesaplama nasıl yapılır? Nisan ayı kira artış seviyesi ne vakit açıklanacak? İşte hesaplama işlemine dair merak edilen detaylar...