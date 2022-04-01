Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2022 MART ayı enflasyon beklentisi nedir? Nisanda kira zammı kaç TL oldu?

Nisan ayının ilk gününden itibaren Mart ayı enflasyon oranları hakkında heyecanlı bekleyiş başladı. TÜİK tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Bu konuda yeni ay için geri sayım devam ederken Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu akıllarda yer edindi. Peki, TEFE TÜFE 202 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar...
ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.
Ancak 3 Nisan pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.
BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yaptığı açıklamalardan notlar;
Son dönemde çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enflasyon küreseldeki gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Döviz kuru gelişmeleri, emtia fiyatları gibi etkenlerle enflasyon yüksek seyrediyor.
Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız. Her türlü enstrümanı kullandığımızı ve kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.