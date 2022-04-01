Emlak vergisi ne zaman ödenir? 💸Emlak vergisi ne kadar 2022? Emlak vergisi hesaplama nasıl yapılır, kaç TL ödenir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kira gelir beyanı vermek zorunludur ve sahip olunan mülk yıllık kazanılan gelir hesaplamayı da yakından etkiliyor. Bazı durumlarda ise istisnalar vardır ve emlak vergisi ödemekten muaf olanlar vardır. İşte konuya dair tüm detaylar...
EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.
Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.
EMLAK VERGİSİ NEDİR?
Emlak vergisinin mükellefi; bina, arsa ve arazinin maliki (sahibi), varsa intifa hakkı sahibi (kullananlar), her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef sayılıyorlar. Konut sahibi olanlar emlak vergisini yıl içinde iki taksit olarak ödeyebiliyor.