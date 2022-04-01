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    • Ekonomi
    • 01.04.2022 12:32
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    • 01.04.2022 12:32
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    📌BENZİNE İNDRİM VAR MI, geldi mi? 2 Nisan benzin, motorin 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara

    Motorine gelen peş peşe indirimlerin ardından bir güzel haber de benzinli araçlar için geldi. Milyonlarca sürücü son günlerde akaryakıtın litre fiyatlarını sık sık araştırıyor. Zam haberleriyle gündeme gelen akaryakıta son zamanlarda üst üste indirim yapılıyor. Son olarak mazota (motorin) 31 Mart'ta 88 kuruşluk indirim geldi. Gözler bu kez benzine çevrildi. Peki Benzine indirim var mı, geldi mi? 2 Nisan Benzin, motorin 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara...

    📌BENZİNE İNDRİM VAR MI, geldi mi?

    SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM HABERLERİ Petrol fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak akaryakıt fiyatları da düşüyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre motorinden sonra indirim bu kez benzine geliyor. Sürücülerin yakın takibe aldığı akaryakıt fiyatlarına yeni bir güncelleme yapılıyor. Motorine son olarak 31 Mart'ta indirim uygulanmıştı. Şimdi de benzine uygulanması bekleniyor. Peki 2 Nisan benzin, motorin 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? BENZİNE İNDRİM VAR MI, geldi mi? İşte EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller...

    BENZİNE İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ?

    Son dakika haberine göre bu gece yarısı benzinde indirim olacak. 2 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim yapılacak.

    İndirimle birlikte de benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak megakent İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye inecek. Motorinde ise indirim beklenmiyor.

    1 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSE ŞÖYLE

    MOTORİN

    İstanbul motorin fiyatı: 22,08

    Ankara motorin fiyatı: 22,18

    İzmir motorin fiyatı: 22,19

    BENZİN

    İstanbul benzin fiyatı: 19,70

    Ankara benzin fiyatı: 19,78

    İzmir benzin fiyatı: 19,80

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

    SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).

    Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.

    Bütün ham petroller eş değerde değildir.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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        Haberler Ekonomi 📌BENZİNE İNDRİM VAR MI, geldi mi? 2 Nisan benzin, motorin 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara
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