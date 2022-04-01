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    • Ekonomi
    • 01.04.2022 14:03
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    • 01.04.2022 14:03
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    Başkan Erdoğan manda yoğurdunu tavsiye etti! Tokat manda yoğurdu üretiminde önde gelen şehirlerden

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle birlikte katıldığı programda manda yoğurdu yemeyi tavsiye etmişti. Tokat, manda yoğurdu üretiminde önde gelen şehirler arasında yer alıyor. Damızlık Manda Yetiştiricileri Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Keser, manda yetiştiriciliğine talebin her geçen gün arttığını kaydetti. Tokat’ta 10 yıl önce 4 bin 800 olan manda sayısının devlet tarafından verilen desteklerle 11 bine yükseldiğini söyledi.

    İHA
    Başkan Erdoğan tavsiye etti! İlk sırada yer alıyor
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiye ettiği manda yoğurdu üretiminde Tokat önde gelen şehirler arasında yer alıyor.
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çiftçilerle bir araya geldiği programda gündeme gelen manda yoğurdu çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Anadolu kentlerinden Tokat'ın Pazar ilçesinde mandanın sütüyle yoğurdunun yanı sıra peyniri üretiliyor. Çiftlik köyde kurulan işletmenin yanı sıra çiftçiler de kendi ürettikleri manda sütü ve ürünlerini pazarlama imkanı buluyor. Tarım ve Orman Bakanlığının "Halk elinde Manda Islahı Projesi" ile köyde manda sayısı 10 yılda 200'den bine çıkan köyde mandacılık ön sırada yer alıyor. İl genelinde en çok manda varlığına sahip olan köyde 70 hanenin yarısından fazlası mandacılıkla geçimini sağlıyor.

    "Tokat'ta Manda yoğurdu bulmakta sıkıntı yaşanmaz"
    Damızlık Manda Yetiştiricileri Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Keser, manda yetiştiriciliğine talebin her geçen gün arttığını kaydetti. Tokat'ta 10 yıl önce 4 bin 800 olan manda sayısının devlet tarafından verilen desteklerle 11 bine yükseldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat'ta çiftçilerle buluşmasında manda yoğurdunu gündeme getirdiğine dikkat çeken Başkan Keser, "Manda yoğurdu Cumhurbaşkanımızı söylediği gibi şifalıdır. Kolesterolü, şeker hasatlığı olanlara iyi gelir. Köyümüzde özel sektöre ait işletmede sütler toplanarak işleniyor. "Tokat'ta Manda yoğurdu bulmakta sıkıntı yaşanmaz. Çoğu marketlerde özel sektörün ürettiği manda yoğurdu satılıyor. Çiftçilerin ürettiği yoğurtlar ise küçük işletmelerde bulabilir" dedi.
    Manda yetiştiricisi Hacı Mehmet Geniş (56) ise manda yoğurduna oldukça fazla talep olduğunu yetiştiremediklerini söyledi. 4 litre inek sütüne 1 litre manda sütünün eş değe olduğunun altını çizen Geniş, "Manda yoğurdu ile inek yoğurdu arasında çok fark var. Genelde kolesterolü, şeker hastalığı olanlar tercih ediyor" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan manda yoğurdunu tavsiye etti! Tokat manda yoğurdu üretiminde önde gelen şehirlerden
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