Aylık 507,68 TL taksitle bankalara olan borçlarınıza elveda deyin! Tek SMS ile başvurun paranızı hemen alın!

Emekli maaşını aldıkları bankalardaki sahip olunan kredi kartı, KMH ve kredi borçlarını kapamak isteyen vatandaşlar amacıyla cazip oranlara sahip borç kapatma kredisi desteği sunuluyor. Emeklilerinin son dönemde yaşanan fiyat artışları karşısında çoğalan kredi ve kredi kartı istekleri ardından gelen planlama çoğu vatandaş amacıyla dertlere deva olacak. 36 ay vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile diğer bankalara olan bütün borçlarının PTT doğrultusundan tekrardan yapılandırılması sağlanacak. Hem de maaşını PTT'ye taşıyan emekliler, Aktif Bank'ın N Kolay üzerinden sağlanan ayrıcalıklı N Kolay Emekli Kredisi kampanyasından da yararlanması olası duruma gelecek.
Emeklilerin bankalara olan borcunun silinmesinde cazip teklifler gerçekleştiren PTT, 36 ay vade ile yüzde 2,79'dan başlayan faiz oranları ile Borç Kapatma Kredisi sunuyor. Vatandaşların aylık 507,68 TL taksit oranları ile bankalara olan borcunu kapatması sağlanacak. Yeniden yapılandıra ve borç aktarımı işlemleri amacıyla PTT işyerlerinden başvuruların yapılması yeterlidir.
3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi
Başka bankalara olan borçlarını kapamak isteyenler amacıyla sunmuş olduğu avantajlı kredi kampanyasının yanı sıra PTT doğrultusundan 50.000 TL'ye kadar hemen kredi desteği sunularak, 3 ay ertelemeli olarak borç kapatma kredisi uygulanabilmektedir. PTT İçi Birleştirme Kredisi kapsamında, PTT üzerinden sarfedilen başka banka kredilerinin borçlarının tekrardan yapılandırılması ve tek bir çatı altında birleştirilmesi mümkündür. Hem borçlarını kapamak isteyen hem de cebinde para kalsın isteyenler amacıyla cazip oranlara sahip kredi ile 50 bin TL'ye kadar destek verilecek. Yüzde 2,79 faiz oranları ile kredi miktarına ve vadesine göre değişik oranlar uygulanabilir.