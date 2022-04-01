Aylık 507,68 TL taksitle bankalara olan borçlarınıza elveda deyin! Tek SMS ile başvurun paranızı hemen alın!

3 Ay Ertelemeli PTT Emekli Kredisi

Başka bankalara olan borçlarını kapamak isteyenler amacıyla sunmuş olduğu avantajlı kredi kampanyasının yanı sıra PTT doğrultusundan 50.000 TL'ye kadar hemen kredi desteği sunularak, 3 ay ertelemeli olarak borç kapatma kredisi uygulanabilmektedir. PTT İçi Birleştirme Kredisi kapsamında, PTT üzerinden sarfedilen başka banka kredilerinin borçlarının tekrardan yapılandırılması ve tek bir çatı altında birleştirilmesi mümkündür. Hem borçlarını kapamak isteyen hem de cebinde para kalsın isteyenler amacıyla cazip oranlara sahip kredi ile 50 bin TL'ye kadar destek verilecek. Yüzde 2,79 faiz oranları ile kredi miktarına ve vadesine göre değişik oranlar uygulanabilir.