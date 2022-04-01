2022 pide fiyatları ne kadar? Yumurtalı ve sade pide fiyatları kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ramazan ayında iftar sofralarının ayrılmaz lezzeti olan Ramazan pidesini evde yapmak isteyenler için tarif bilgisi derledik. Ayrıca illere göre ne kadar fiyattan satışa sunulacağını da haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ 2022 FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 330 gram sade pide 6 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 7.5 TL liradan, 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak. Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 liradan alıcı bulacak.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihinde başlayacak. İlk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı, 4 Mayıs Çarşamba günleri kutlanacak.
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI
Malzemeler
Ramazan Pidesi Hamuru için;
5 su bardağı un
2,5 su bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
Sos için;
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
Üzeri için;
Susam