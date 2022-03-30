MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ: Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim yapıldı. Yapılan son açıklamaya göre 30 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,55 TL indirim geldi. Sürücüler yeni duyuruları yakından takip ediyor. Ancak 110 doların altına inen brent petrol varil fiyatının 110 dolar sınırına yeniden aşmasıyla akaryakıt fiyatlarında tekrar zam beklentisi oluştu. Peki MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 30 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İL İL güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...
30 MART MOTORİN FİYATLARI
İstanbul motorin fiyatı: 22,08
Ankara motorin fiyatı: 22,18
İzmir motorin fiyatı: 22,19
MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?
Müzakerelerden gelen haberlerin barış yolunda iyimserliği artırmasıyla dünya genelinde pay piyasalarında yükseliş eğilimi güçlendi, petrol fiyatları ve dolar endeksi sert düştü.
Buna karşın Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını kapatmayı görüşmesi, petrol fiyatlarının kayıplarının bir kısmını geri almasını beraberinde getirdi.