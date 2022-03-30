MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ: Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim yapıldı. Yapılan son açıklamaya göre 30 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,55 TL indirim geldi. Sürücüler yeni duyuruları yakından takip ediyor. Ancak 110 doların altına inen brent petrol varil fiyatının 110 dolar sınırına yeniden aşmasıyla akaryakıt fiyatlarında tekrar zam beklentisi oluştu. Peki MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 30 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İL İL güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...