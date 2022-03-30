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    • Ekonomi
    • 30.03.2022 09:11
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    • 30.03.2022 09:11
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    🔥MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 30 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İL İL güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin (mazot) ve benzin fiyatları gündemde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim yapıldı. 17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim gelmişti. Yeni bir indirim de 29 Mart duyurusu ile birlikte geldi. Buna göre 30 Mart itibariyle motorine 1,55 TL indirim geldi. Peki 30-31 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? İşte İL İL güncel akaryakıt fiyatları...

    🔥MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

    MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ: Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim yapıldı. Yapılan son açıklamaya göre 30 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,55 TL indirim geldi. Sürücüler yeni duyuruları yakından takip ediyor. Ancak 110 doların altına inen brent petrol varil fiyatının 110 dolar sınırına yeniden aşmasıyla akaryakıt fiyatlarında tekrar zam beklentisi oluştu. Peki MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 30 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İL İL güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

    SON DAKİKA: MOTORİNDE İNDİRİM YAPILDI!

    Son dakika duyurusuna göre dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,55 TL indirim geldi. Benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı.

    30 MART BENZİN FİYATLARI

    İstanbul benzin fiyatı: 19,70

    Ankara benzin fiyatı: 19,78

    İzmir benzin fiyatı: 19,80

    30 MART MOTORİN FİYATLARI

    İstanbul motorin fiyatı: 22,08

    Ankara motorin fiyatı: 22,18

    İzmir motorin fiyatı: 22,19

    MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Müzakerelerden gelen haberlerin barış yolunda iyimserliği artırmasıyla dünya genelinde pay piyasalarında yükseliş eğilimi güçlendi, petrol fiyatları ve dolar endeksi sert düştü.

    Buna karşın Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını kapatmayı görüşmesi, petrol fiyatlarının kayıplarının bir kısmını geri almasını beraberinde getirdi.

        Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,6 dolar seviyelerinden 102 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 108,8 dolardan kapatırken, yarın gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı öncesi bugün 108 dolar seviyelerinde dengelendi.

        Bir önceki gün gelen indirim haberi yüzleri güldürdü ancak brent petrol fiyatının yeniden yükseliş yönünde seyre geçmesi benzin ve motorine yeniden zam gelme ihtimalini oluşturdu. Ancak konuya ilişkin henüz duyuru bulunmuyor. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

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        Haberler Ekonomi 🔥MOTORİN VE BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 30 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İL İL güncel akaryakıt fiyatları
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