🧨31 Mart 2022 İslam Memiş güncel altın yorumları! Altın neden düşüyor, yükseliyor? Gitgeller kafa kurcalayacak! Çeyrek, gram, ons, ATA altın yükselir mi, düşer mi?

🧨İslam Memiş dolar ve altın yorumları, piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasındaki jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler fiyatlarda etkili olmaya devam ediyor. İslam Memiş altın ve gümüş gibi yatırım araçları enflasyonun ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yıldızı parlar diye ikaz etmişti! Yine sürprize hazır olun diyerek uyardı. Fed'in piyasaları kontrol etmek için yeni bir taktik uyguladığını aktaran İslam Memiş, 'Altın fiyatları neden düşüyor, artıyor?' diye merak eden yatırımcılara tek tek sebebini açıkladı. Peki, altın neden düşüyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü?
📢İSLAM MEMİŞ GÜNCEL ALTIN YORUMLARI!
Son dakika: Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve enflasyon endişeleri ile 2 bin 70 doları gören ons altın bir süredir 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı. Bu zirve sonrası geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed'in FOMC toplantısının ardından 1.895 dolara gerileyen altının ons fiyatı, Fed tarafından gelen agresif faiz artışı açıklamaları ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin baskısıyla yatay yeniden yükselişe geçti.
Ons Altın fiyatı değer kaybeden dolar endeksinin ve artan küresel endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününde 1962 direncine kadar yükselmişti.
Analistler yükseliş için ilk etapta 1950 dolar direncinin takip edileceğini ve 2 bin dolarlı seviyelerin yeniden görülmesi için bu seviyenin kalıcı olarak aşılması gerektiğinin altını çizdi. 1.950 dolar seviyesi üzerinde 1962 ve 1975 dirençleri yer alırken, 1900 dolar seviyesi altında ise 1885, 1972 ve 1850 destekleri bulunuyor.