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    • Ekonomi
    • 30.03.2022 08:02
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    • 30.03.2022 08:02
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    2022 pide fiyatları ne kadar? Yumurtalı ve sade pide fiyatları kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları kaç liradan satılıyor?

    Tüm illerden vatandaşlar 11 ayın sultanı Ramazan ayına az bir zaman kala 2022 pide fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ramazan ayı ile bütünleşen ve vazgeçilmez, sofralardan eksik olmayan lezzet Ramazan pidesinin fiyatı her yıl değişiyor ve 2022 senesi için belirlenen fiyatın ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki Yumurtalı ve sade pide fiyatları kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları kaç liradan satılıyor? Ayrıca evde yapmak isteyenler için pratik ve lezzetli tarifi de haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    2022 pide fiyatları ne kadar? Yumurtalı ve sade pide fiyatları kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları kaç liradan satılıyor?

    2022 pide fiyatları ne kadar? Yumurtalı ve sade pide fiyatları kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ramazan ayında iftar sofralarının ayrılmaz lezzeti olan Ramazan pidesini evde yapmak isteyenler için tarif bilgisi derledik. Ayrıca illere göre ne kadar fiyattan satışa sunulacağını da haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ 2022 FİYATLARI NE KADAR?

    İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 330 gram sade pide 6 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 7.5 TL liradan, 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak. Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir'de 250 gram pide 3 liradan alıcı bulacak.

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Ramazan ayı 2 Nisan 2022 tarihinde başlayacak. İlk oruç 2 Nisan Cumartesi günü tutulacak. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı, 4 Mayıs Çarşamba günleri kutlanacak.

    EVDE PRATİK VE LEZZETLİ RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI

    Malzemeler
    Ramazan Pidesi Hamuru için;

    5 su bardağı un
    2,5 su bardağı ılık su
    Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
    1,5 tatlı kaşığı tuz
    1 tatlı kaşığı şeker
    Sos için;

    1 yemek kaşığı yoğurt
    1 yumurta sarısı
    Üzeri için;

    Susam

        Yapılışı:

        İlk olarak Ramazan pidesi hamuru için uygun bir kase içerisine ufaladığımız yaş mayamızın üzerine şeker ve suyumuzdan 1 su bardağı kadarını ekleyerek karıştıralım ve mayamızın erimesini sağlayalım.
        Daha sonra yoğurma kabımıza un ve tuzu alarak karıştıralım ve ortasını çukurlaştıralım.
        Oluşturduğumuz çukurun içerisine hazırladığımız mayayı ekleyelim, üzerine toplamda 2,5 su bardağı su olacak şekilde geriye kalan suyumuzu ekleyerek hamurumuzu elimizle yoğurmaya başlayalım.
        Elde ettiğimiz hamur yumuşak kıvamda bir hamur olacağı için toparlarken ara ara elimizi ıslatalım.
        Hamurumuz toparlandıktan sonra taşmadan mayalanması için üzerini streçleyelim ve temiz bir bez örterek yaklaşık 40 dakika mayalanmaya bırakalım.
        Mayası gelen hamurumuzun üzeri açalım, un serptiğimiz tezgaha alıp havasını almak için tekrar yoğuralım.
        Toparladığımız hamuru bir bıçak yardımı ile 2 eşit parçaya keselim ve beze haline getirelim.
        Sonrasında bezelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine alalım. Burada kullandığımız pişirme kağıtları hamurlarımızın tepsiye yapışmamasını sağlayacak.

        Hamurların üzerini tekrardan streçleyerek 20-25 dakika kadar daha mayalanmaya bırakalım.
        Bu sırada bizde sosumuzu hazırlayalım. Bunun için yoğurdu bir kaseye alalım, üzerine yumurta sarısını ilave ederek güzelce çırpalım.
        Mayası gelen hamurlarımızdan bir tanesinin üzerini açalım, elimizle hafif hafif bastıralım.
        Daha sonra hazırladığımız sosumuzun yarısını hamurumuzun üzerine alarak elimizle bastırarak açmaya başlayalım. Her yerine eşit bastırarak hamurumuzu tepsi genişliğinde, pide formuna getirelim. Pişerken kabaracağı için hamurumuzu mümkün olduğunca inceltelim. Özellikle orta kısmına güzelce bastıralım.
        Yeterince genişlettiğimiz hamurumuzun ilk önce kenarlarına parmak ucu ile bastıralım, daha sonra orta kısmına çizgi çizgi bastıralım. Pişerken pidemizin şeklinin bozulmaması için bastırdığımız yerlerin defalarca üzerinden geçelim.
        Son olarak pidemizin üzerine susam serpelim. Dilerseniz pidelerinizi susamsız da yapabilirsiniz.
        Son elimizle şeklini belirginleştirelim ve pidemizi önceden ısıttığımız 230°C fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim.
        Pidelerimizin yumuşacık olması için önceden fırınımıza ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su yerleştirelim.
        Diğer pide hamurumuza da aynı işlemleri uygulayarak üzeri kızarana kadar pişirelim.
        Fırından aldığımız pidelerimizi fırın telinin üzerinde temiz bir bez arasına koyalım. Bu sayede pidelerimizin altı buhar yapmayacaktır.
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        Haberler Ekonomi 2022 pide fiyatları ne kadar? Yumurtalı ve sade pide fiyatları kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları kaç liradan satılıyor?
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