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    • Ekonomi
    • 30.03.2022 08:02
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    • 30.03.2022 08:02
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    💸2022 Mart ayı kira artış oranı! 📢TEFE TÜFE kira artış zammı ne kadar oldu? 👩‍💻Kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

    Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren 2022 Mart ayı kira artış oranı gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte her ay olduğu gibi Mart ayı kira artış oranı da belli oldu. Şubat 2022 enflasyonu yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44 oldu ve kirada oturan vatandaşlar enflasyon oranlarını öğrenmenin ardından kiralara ne kadar artış yapılacağını sorgulamaya başladı. Peki TEFE TÜFE kira artış zammı ne kadar oldu? 👩‍💻Kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    💸2022 Mart ayı kira artış oranı! 📢TEFE TÜFE kira artış zammı ne kadar oldu? 👩‍💻Kira zammı hesaplama nasıl yapılır?

    Binlerce kişi 💸2022 Mart ayı kira artış oranı! 📢TEFE TÜFE kira artış zammı ne kadar oldu? 👩‍💻Kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay olduğu gibi Şubat ayı enflasyon rakamlarını da açıkladı ve Şubat 2022 enflasyonu 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44 oldu. Peki bu doğrultuda kira artış oranı ne yönde değişti?

    MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    TÜİK doğrultusundan yayımlanan son enflasyon raporu kapsamında Şubat ayı resmi kira artışı zam seviyesi yüzde 25.98 olarak ilan edildi.

    2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI

    Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2022

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

        ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI

        TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

        Mevcut kira bedeli: 1000 TL

        Zam oranı: %22,58

        Zam bedeli: 225,80 TL

        Zamlı kira bedeli: 1. 225,80 TL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

        KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

        Kiralanan taşınmazın kira bedelinin belirli aralıklarla belirli oranda artırılmasına kira artış oranı denir. Ödenen kira miktarının enflasyon ve zorlaşan hayat şartları içerisinde düzenli olarak artırılması hakkaniyete uygundur.
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        Haberler Ekonomi 💸2022 Mart ayı kira artış oranı! 📢TEFE TÜFE kira artış zammı ne kadar oldu? 👩‍💻Kira zammı hesaplama nasıl yapılır?
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