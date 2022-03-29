🔥Sigaraya yeni zam var mı? Bugün sigara ve alkole zam geldi mi, gelecek mi? JTİ-BAT- Philip Morris ZAMLI en ucuz sigara fiyat listesi 2022!

Zamlı sigara fiyatları hakkında sabah saatlerinden itibaren aramalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz günlerde bazı sigara markalarına yapılan zam sonrası bugünden itibaren sigara ve alkol ürünlerine zam geleceği iddiaları konuşulmaya başladı. Gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyada çok konuşulan sigara zammı ile ilgili açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Sigaraya yeni zam var mı? Bugün sigara ve alkole zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz sigara hangisi oldu 2022? İşte marka marka güncel zamlı sigara fiyatları!