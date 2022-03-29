🔊Resmi Gazete KDV indirimi başladı mı? %8 KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Bebek bezi, tuvalet kağıdı, hijyenik kadın pedlerine indirim geldi mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar önüne geçerek çeşitli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmasında deterjan, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerde yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e indirildiğini duyurdu. Peki, KDV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli olacak? İşte merak edilenler!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu ve müjdeleri peş peşe sıraladı.
10 PUANLIK İNDİRİM
Tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.
YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE KDV İNDİRİMİ
Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.