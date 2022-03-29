Ramazan öncesi un, yağ ve şeker ne kadar, kaç TL oldu? 29 Mart Migros, A101, ŞOK, BİM indirimli un, ayçiçek yağı, şeker fiyatları!

AYÇİÇEK YAĞI, UN, ŞEKER FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu yıl oruç ayı olarak da bilinen Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 4 Nisan'da sona erecek. Ramazan için evinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ayçiçek yağı, un ve şeker fiyatlarını sorguluyor. Bu ürünlerin fiyatları marketten markete farklı gösterse de sizler için zincir marketlerin ayçiçek yağı, un ve şeker fiyatlarını haberimizde derledik.

A101 AYÇİÇEK YAĞI, UN, ŞEKER FİYATLARI!

MİGROS AYÇİÇEK, UN, ŞEKER FİYATLARI!