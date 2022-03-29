Ramazan öncesi un, yağ ve şeker ne kadar, kaç TL oldu? 29 Mart Migros, A101, ŞOK, BİM indirimli un, ayçiçek yağı, şeker fiyatları!

Ramazan öncesi zincir marketlerde un, yağ ve şeker ne kadar, kaç TL oldu? Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim gıda, petrol, akaryakıt fiyatlarına olumsuz yansıdı. Etkileri hala sürerken Ramazan ayına az bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan KDV indirimi müjdesi verdi. Yapılan açıklamada temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı alındığı duyuruldu. Gözler market ürünlerindeki fiyatlarda. Özellikle Ramazan için alışverişe çıkmak isteyen vatandaşlar un, yağ ve şeker fiyatlarını araştırıyor. İşte 29 Mart Migros, A101, ŞOK, BİM indirimli un, ayçiçek yağı, şeker fiyatları!
AYÇİÇEK YAĞI, UN, ŞEKER FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu yıl oruç ayı olarak da bilinen Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 4 Nisan'da sona erecek. Ramazan için evinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ayçiçek yağı, un ve şeker fiyatlarını sorguluyor. Bu ürünlerin fiyatları marketten markete farklı gösterse de sizler için zincir marketlerin ayçiçek yağı, un ve şeker fiyatlarını haberimizde derledik.
A101 AYÇİÇEK YAĞI, UN, ŞEKER FİYATLARI!
MİGROS AYÇİÇEK, UN, ŞEKER FİYATLARI!