Otel fiyatları çıldırdı! Ramazan Bayramı ile fiyatlarda yüzde 40'a varan artış görüldü





TARİH FARKI

Örneğin; Antalya'da Nisan ayının son haftasında 2 kişilik 1 hafta tatile 18 bin lira fatura çıkaran otelin, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 1-8 Mayıs haftası için fiyatı 25 bin liraya çıkardığı görülüyor. Aynı otelin 8-15 Mayıs fiyatı ise 22 bin lira... Bir başka otelde de 2 kişilik 1 hafta tatil fiyatının Nisan sonunda 8 bin, bayram haftasında 11 bin, sonrasında ise 9 bin lira olduğu görüldü. Yüksek fiyatlara tepki yağdı.

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