Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Otel fiyatları çıldırdı! Ramazan Bayramı ile fiyatlarda yüzde 40'a varan artış görüldü

    Ramazan Bayramı için rezervasyonlar başladı, fiyatlar ise şaşırttı. Kimi tesislerde yüzde 40’lara varan fiyat farkları ortaya çıktı. Bazı oteller Ramazan Bayramı haftasında fiyatları 25 bin liraya kadar çıkardı.

    Bayram tarifesi

    Havaların ısınmaya başlamasıyla tatil planları da hızlandı. Önce okulların 11-15 Nisan'daki ara tatili, ardından da Mayıs ayı başındaki Ramazan Bayramı tatilcilere seyahat fırsatı sunacak. Bu tarihlerde özellikle kültür turları ve güney sahillerindeki tesisler öne çıkarken, yükselen fiyatlar da dikkat çekiyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda yüzde 40'lara varan fiyat farkları ortaya çıkıyor.



    TARİH FARKI
    Örneğin; Antalya'da Nisan ayının son haftasında 2 kişilik 1 hafta tatile 18 bin lira fatura çıkaran otelin, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 1-8 Mayıs haftası için fiyatı 25 bin liraya çıkardığı görülüyor. Aynı otelin 8-15 Mayıs fiyatı ise 22 bin lira... Bir başka otelde de 2 kişilik 1 hafta tatil fiyatının Nisan sonunda 8 bin, bayram haftasında 11 bin, sonrasında ise 9 bin lira olduğu görüldü. Yüksek fiyatlara tepki yağdı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
    Haberler Ekonomi Otel fiyatları çıldırdı! Ramazan Bayramı ile fiyatlarda yüzde 40'a varan artış görüldü
        SON DAKİKA