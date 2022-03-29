Otel fiyatları çıldırdı! Ramazan Bayramı ile fiyatlarda yüzde 40'a varan artış görüldü

Havaların ısınmaya başlamasıyla tatil planları da hızlandı. Önce okulların 11-15 Nisan'daki ara tatili, ardından da Mayıs ayı başındaki Ramazan Bayramı tatilcilere seyahat fırsatı sunacak. Bu tarihlerde özellikle kültür turları ve güney sahillerindeki tesisler öne çıkarken, yükselen fiyatlar da dikkat çekiyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nda yüzde 40'lara varan fiyat farkları ortaya çıkıyor.
TARİH FARKI
Örneğin; Antalya'da Nisan ayının son haftasında 2 kişilik 1 hafta tatile 18 bin lira fatura çıkaran otelin, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 1-8 Mayıs haftası için fiyatı 25 bin liraya çıkardığı görülüyor. Aynı otelin 8-15 Mayıs fiyatı ise 22 bin lira... Bir başka otelde de 2 kişilik 1 hafta tatil fiyatının Nisan sonunda 8 bin, bayram haftasında 11 bin, sonrasında ise 9 bin lira olduğu görüldü. Yüksek fiyatlara tepki yağdı.