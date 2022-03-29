Ev sahipleri dikkat! Kira geliri beyanı için son 3 gün





BEYAN EDİLECEK

Geçen yıl elde edilen gelirler için beyanname sürecinin Perşembe gecesine kadar tamamlanması, ilk taksit ödemesinin de bu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Geçen yıl elde ettiği konut kira geliri 7 bin lirayı aşanlar beyanname verecek. Kira gelirlerinden bağış, eğitim, sağlık sigorta masrafları vergiden indirilebiliyor. Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden Hazır Beyan Sistemi'ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

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