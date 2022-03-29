Ev sahipleri dikkat! Kira geliri beyanı için son 3 gün

Konut ve işyeri kira geliri elde eden yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan beyan dönemi için son 3 gün kaldı. Mükellefler 1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde konuttan 7 bin, işyerinden de 53 bin liranın üzerinde kira getirisi sağlamışsa gelir vergisi ödeyecek. İnternet kullanamayan, vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üstü mükelleflere, engelli ve hastalara randevu sistemine göre Maliye Bakanlığı'ndan bir görevli yardımcı olacak.
BEYAN EDİLECEK
Geçen yıl elde edilen gelirler için beyanname sürecinin Perşembe gecesine kadar tamamlanması, ilk taksit ödemesinin de bu ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Geçen yıl elde ettiği konut kira geliri 7 bin lirayı aşanlar beyanname verecek. Kira gelirlerinden bağış, eğitim, sağlık sigorta masrafları vergiden indirilebiliyor. Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden Hazır Beyan Sistemi'ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.