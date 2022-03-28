🕙TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı kira artış oranı kaç TL oldu? 2022 enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Mart ayının son günlerinden itibaren enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Şimdi tüm TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine odaklandı. Öte yandan Nisan ayı kira artış oranı da merakla bekleniyor. Peki, Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı kira artış oranı kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler!
MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mart ayı enflasyon rakamlarının 4 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor.
NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları piyasalar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak.
Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.
ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NEDİR?
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.