Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.03.2022 09:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2022 09:53
    ABONE OL

    🕙TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı kira artış oranı kaç TL oldu? 2022 enflasyon beklentisi yüzde kaç?

    TÜİK tarafından her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon rakamları açıklanıyor. Nisan ayına sayılı günler kala Mart ayının enflasyon rakamları merak ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar da yeni ayda yapılacak kira zammı için enflasyon verilerine odaklandı. Dolayısıyla milyonlarca kişi Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? 2022 Mart TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    🕙TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı kira artış oranı kaç TL?

    Mart ayının son günlerinden itibaren enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Şimdi tüm TÜİK tarafından açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine odaklandı. Öte yandan Nisan ayı kira artış oranı da merakla bekleniyor. Peki, Mart ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı kira artış oranı kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler!

    MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Mart ayı enflasyon rakamlarının 4 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor.

    NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Enflasyon rakamları piyasalar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak.

    Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.

    ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NEDİR?

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

        ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ!

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 40,47 oldu.

        Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

        Geçen ay yüzde 2,81 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,13'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 40,47 oldu.

        12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83'ten 26,43'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,42'den 17,03'e yükseldi.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 16,62'den 17,42'ye çıktı.

        Bir önceki anket döneminde 9,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 21,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 17,7 milyar dolar oldu.

        Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,00

        Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

        TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
        Haberler Ekonomi 🕙TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı kira artış oranı kaç TL oldu? 2022 enflasyon beklentisi yüzde kaç?
            SON DAKİKA