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    • Ekonomi
    • 28.03.2022 21:36
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    • 28.03.2022 21:36
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    🔥Sigaraya yeni zam var mı? Bugün sigara ve alkole zam geldi mi, gelecek mi? JTİ-BAT- Philip Morris ZAMLI en ucuz sigara fiyat listesi 2022!

    Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde Sigara zammı var mı? Sigara fiyatları ne kadar? Sorularına yanıt arar oldu. Şimdi ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşıyor ve sigara fiyatlarının yeniden zamlanacağına ilişkin bilgiler yayınlanıyor. Peki ne kadar zam geldi? İşte güncel sigara fiyatları listesi 2022!

    takvim.com.tr
    Sigaraya yeni zam var mı? 28 Mart Pazartesi bugün sigara ve alkole zam geldi mi, gelecek mi?

    Zamlı sigara fiyatları hakkında sabah saatlerinden itibaren aramalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz günlerde bazı sigara markalarına yapılan zam sonrası bugünden itibaren sigara ve alkol ürünlerine zam geleceği iddiaları konuşulmaya başladı. Gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyada çok konuşulan sigara zammı ile ilgili açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Sigaraya yeni zam var mı? Bugün sigara ve alkole zam geldi mi, gelecek mi? En ucuz sigara hangisi oldu 2022? İşte marka marka güncel zamlı sigara fiyatları!

    SİGARAYA YENİ ZAM GELECEK Mİ?

    Sigaraya zam yapılacağı Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından duyuruldu. Aybaş sigara ve alkollü içkilere zam geleceğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    Sigaraya geçtiğimiz ay da 2 liralık zam yapılmıştı.

    SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

    Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş 28 Mart Pazartesi günü yeni bir zam daha geleceğini açıklandı.
    "Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek."

    Alkole zammın Ramazan'da 2 Nisan'da gelmesini bekliyoruz

    "Alkole de yüzde 10-15'lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı'nın girişinde, Nisan ayının 2'si gibi gelmesini bekliyoruz..."

        GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

        JTİ SİGARA FİYATLARI 2022

        Winston Slender: 22 TL

        Winston Xsence: 24 TL

        Marlboro Roll 50: 25,00 TL

        Marlboro Edge: 25,00 TL

        Tekel 2000: 23,5 TL

        Tekel 2001: 23,5 TL

        BAT SİGARA FİYATLARI 2022

        Kent: 24,00 TL

        Kent D Range: 24,00 TL

        Marlboro Touch: 26,00 TL

        Marlboro: 27,00 TL

        Parliament: 27,50 TL

        L&M: 23,50 TL

        Muratti: 25,00 TL

        Muratti BLU: 24,00 TL

        Lark: 24,00 TL

        Chesterfield: 23,50 TL

        Kent Blue: 24,00

        Kent Slims: 27 TL

        Viceroy: 24,00 TL

        Pall Mall: 24,00 TL

        Samsun 24,00 TL

        Maltepe: 24,00 TL

        Rothmans: 23,50 TL
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        Haberler Ekonomi 🔥Sigaraya yeni zam var mı? Bugün sigara ve alkole zam geldi mi, gelecek mi? JTİ-BAT- Philip Morris ZAMLI en ucuz sigara fiyat listesi 2022!
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